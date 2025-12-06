El Campeonato Nacional entra en su recta final y, con ello, varios jugadores que estuvieron a préstamo deberán definir su futuro. Uno de los casos más comentados es el de Jeyson Rojas, quien tras completar su temporada en Deportes La Serena debe regresar a Colo Colo, club dueño de su pase. Sin embargo, en la antesala del último partido de los ‘Papayeros’, una publicación en redes sociales desató una inesperada polémica.

La pareja del jugador albo compartió un mensaje que tensionó el ambiente entre los hinchas granates. A través de su cuenta de Instagram, escribió: “Nos despedimos oficialmente de La Serena. Hasta nunca (espero)”, palabras que fueron interpretadas como un desaire hacia la institución y su hinchada. La frase rápidamente se viralizó y encendió la molestia de los fanáticos.

Indignación en La Serena por polémica publicación de la pareja de Jeyson Rojas (Foto: captura)

Las reacciones no tardaron en llegar. En redes sociales, varios hinchas expresaron su indignación ante el mensaje, apuntando directamente a la falta de autocrítica del entorno del futbolista. “No puede la polola de Jeyson Rojas subir esta historia, entiendo que tiene que defender a su pololo, pero, ¿cuándo viene la autocrítica por parte de ellos? Ojalá no vuelvan más, le dimos de comer y él cuando tuvo que jugar dio la cacha”, señaló un usuario, reflejando el sentir de buena parte de la parcialidad serenense.

El rendimiento de Rojas durante su préstamo tampoco dejó del todo satisfechos a los seguidores del cuadro serenense, lo que explica por qué la publicación generó tanta molestia.

Aunque sumó minutos y logró continuidad, nunca terminó de consolidarse como una de las figuras del equipo, lo que agudizó las críticas tras la polémica despedida.

Jeyson Rojas se prepara para volver a Colo Colo en medio de la polémica

En este escenario, el defensa de 23 años deberá ahora volver a Colo Colo, donde Fernando Ortiz y la dirigencia evaluarán si tendrá espacio en el plantel 2026 o si será considerado nuevamente para salir a préstamo. El retorno se da en medio de un clima mediático complejo, avivado por el mensaje de su pareja y la reacción de la hinchada serenense.

Por ahora, ni el jugador ni su entorno se han referido públicamente a la controversia, mientras los fanáticos esperan el cierre del campeonato y las decisiones definitivas sobre la conformación de los planteles para la próxima temporada. Lo claro es que la despedida de Rojas de La Serena no pasó inadvertida y dejó más ruido del esperado.