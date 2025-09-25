Una lamentable situación fue la que se vivió en las últimas horas en La Serena dentro de lo que fue el marco del masivo banderazo de la Universidad de Chile en el Hotel Diego de Almagro previo al duelo clave de los ‘Azules’ ante Alianza Lima.

Una verdadera fiesta era la que se vivía en dicho sector por parte de la fanaticada de la U, quien pudo compartir con los jugadores por un momento en las afueras del recinto mencionado, pero todo lo que era una fiesta, terminó de una lamentable manera.

Un enfrentamiento entre parte de la barra de la U y Carabineros, terminó con una situación que generó preocupación en La Serena y trata de un incendio que se desarrolló cercano al hotel de concentración en la U.

Si bien, los mismos Bomberos han indicado que no se sabe con exactitud la razón por la que comenzó este incendio, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena cargó con todo contra la Universidad de Chile y la apuntó como la gran responsable de esta situación.

“Voy a instar a que el club deportivo primero se haga cargo de todos los daños y perjuicios en el bien nacional de uso público, nos va a tener que reponer cada lugar y cada espacio, e insto al delegado presidencial a que tome las medidas respectivas”, fue algo de lo que señaló.

El banderazo azul no pudo ser perfecto | Foto: Photosport

La U se hace cargo y pone orden en La Serena

Tras lo que fueron estos hechos, desde la Universidad de Chile tomaron cartas en el asunto y se dedicaron en responder con acciones por lo que ocurrió en La Serena, en donde como club tomaron la batuta para retomar el orden en el sector daminficado.

“Así amaneció la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena está mañana luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos anoche”, indicaron.

Acompañado de este texto, aparecieron fotos en la que se nota el orden que se ha instaurado en el sector en cuestión y que como club, seguirán respondiendo a esta situación.