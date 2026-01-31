La Liga de Primera 2026 comenzó encendida y fiel reflejo de ello fue el resultado de uno de los compromisos más importantes de la jornada inicial. ¿Qué pasó? El monarca cayó de visita.

En el Estadio CAP-Acero de Talcahuano, la sorpresa la puso Universidad de Concepción, que venció 1-0 a Coquimbo Unido. Un glorioso retorno para el cuadro penquista, que se ilusiona desde ya con un año lleno de éxito.

¿Quién convirtió el único tanto del enfrentamiento? Luis Rojas en el minuto 53. Tras un centro atrás, el habilidoso mediapunta remató de primera y colocó el balón por sobre Diego Sánchez.

Cabe consignar que dos minutos antes, Francisco Salinas fue expulsado en los aurinegros por una fuerte entrada contra Jeison Fuentealba (doble tarjeta amarilla). De ahí en más, el duelo entró en otra dinámica.

En la próxima fecha, Universidad de Concepción será forastero versus Audax Italiano, mientras que Coquimbo Unido recibirá a Palestino. La categoría de honor está al rojo vivo.

Universidad de Concepción venció a Coquimbo Unido con gol de Luis Rojas. (Imagen: Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026