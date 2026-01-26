Universidad de Chile ya palpita su estreno en la Liga de Primera 2026 y lo hará nada menos que ante Audax Italiano, en un duelo que marcará el primer gran desafío oficial del equipo de Francisco “Paqui” Meneghini en la temporada.

El Romántico Viajero buscará dejar atrás el irregular arranque en los amistosos y comenzar con el pie derecho el campeonato nacional frente a su gente.

El partido se disputará en el Estadio Nacional y desde Azul Azul ya definieron el calendario de venta de entradas, con un sistema que contempla preventa exclusiva y venta general.

Este viernes, la U salta a la cancha del Estadio Nacional | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Como ha sido la tónica en los partidos de la U, el objetivo es que los hinchas acompañen masivamente al equipo en este inicio de campeonato.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para la U vs. Audax Italiano?

A través de sus redes sociales oficiales, la U informó que la preventa comenzará este lunes 26 de enero a las 10:00 horas, exclusiva para usuarios de Mach Bank que cuenten con Conexión Bullanguera Plus 2026 y Conexión Bullanguera Lite activas.

En tanto, la venta general y por convenio se habilitará el mismo lunes 26, pero desde las 14:00 horas.

Desde el club recalcaron que para comprar entradas será obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas, requisito exigido por la normativa vigente para asistir a partidos del fútbol profesional chileno.

Precios de las entradas para el partido de la U vs. Audax Italiano

Dónde comprar las entradas para la U vs. Audax Italiano

La venta de boletos se realizará exclusivamente de manera online a través del sistema Puntoticket, ingresando con el RUT del asistente y seleccionando el sector disponible. Una vez concretada la compra, el ticket será digital y deberá presentarse en el acceso junto al carnet de identidad.