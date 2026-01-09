Este viernes 9 de enero la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer el fixture de la Liga de Primera 2026, torneo que seguirá siendo de 16 equipos y disputado en dos ruedas, comenzando a fin de mes y extendiéndose hasta diciembre.

Con esto, también se pudo conocer el calendario de los clásicos que tendrá el fútbol chileno este año, donde, aparte de los que protagonizan Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, se suman dos más.

Estos son el del campeón Coquimbo Unido contra Deportes La Serena y los recién ascendidos: Deportes Concepción versus Universidad de Concepción.

En total, la Primera División tendrá una agenda con 10 clásicos a lo largo de la temporada, donde las fechas 3 y 18 tendrán acción los derbis de provincia, con duelos en la Cuarta Región y en el Biobío.

En tanto, el primer Superclásico entre Colo Colo y la U se disputará el fin de semana del 1 de marzo en la primera rueda (fecha 5), partiendo con el Cacique de local en el Estadio Monumental.

La revancha se dará el fin de semana del 23 de agosto con los azules recibiendo a los albos en el Estadio Nacional (fecha 18).

El primer Superclásico del año se disputará en el Estadio Monumental. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

El calendario de los clásicos de la Liga de Primera 2026

Fecha 3: Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido (15 de febrero)

Fecha 3. U. de Concepción vs. Deportes Concepción (15 de febrero)

Fecha 5: Colo Colo vs. U. de Chile (1 de marzo)

Fecha 11: U. de Chile vs. U. Católica (26 de abril)

Fecha 13: U. Católica vs. Colo Colo (24 de mayo)

Fecha 18: Coquimbo Unido vs. La Serena (9 de agosto)

Fecha 18: Deportes Concepción vs. U. de Concepción (9 de agosto)

Fecha 20: U. de Chile vs. Colo Colo (23 de agosto)

Fecha 26: U. Católica vs. U. de Chile (1 de noviembre)

Fecha 28: Colo Colo vs. U. Católica (22 de noviembre)

En síntesis