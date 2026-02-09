El cemento cotiza alto en la Liga de Primera. Unión La Calera derrotó inapelablemente 3-1 a Cobresal en el cierre de la Fecha 2 y trepó a los más alto de la tabla de posiciones con puntaje perfecto tras dos victorias al hilo en el arranque del torneo.

En el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, Kevin Méndez abrió la cuenta tempranamente a los 8’ con una aparición en el área tras un centro rasante del exColo Colo, Daniel Gutiérrez. La fiesta calerana se extendió en los 29’ cuando Francisco Pozzo llegó hasta la entrada del área chica para sacar un tiro cruzado y poner el 2-0.

Los problemas defensivos de Cobresal nuevamente quedarían al descubierto a los 35’ cuando Sebastián Sáez apareció solo en el área para decretar el 3-0 con un furioso remate.

Unión La Calera es líder junto a O’Higgins en la Liga de Primera (Photosport)

El descuento para los dirigidos por Gustavo Huerta llegaría al filo del primer tiempo cuando Agustín Nadruz ganó un cabezazo en el área tras un tiro de esquina puso el 3-1 final.

Con este resultado, Unión La Calera trepó al primer lugar de la tabla de posiciones con puntaje perfecto en dos partidos disputados. En tanto, los mineros vuelven a El Salvador con 3 puntos en la 9° ubicación.

En la fecha 3, los ‘Cementeros’ visitarán ni más ni menos que a Colo Colo en el estadio Monumental, mientras que Cobresal será local en el norte ante Universidad Católica.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera