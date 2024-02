Tito Awad revela el gran problema que tiene la U de Gustavo Álvarez: " No tiene a..."

Pese al triunfo de Universidad de Chile por la cuenta mínima ante Audax Italiano el pasado día sábado en el Estadio Nacional, no hubo grandes aplausos para el rendimiento del equipo.

Una tarea, que Gustavo Álvarez tendrá que apelar en estos días y poder mejorar lo mostrado en cancha para seguir al menos, en la senda de la victoria, pero ahora mostrando un mejor fútbol.

En ese análisis y proyectando lo que viene, Héctor Tito Awad conversó con BOLAVIP CHILE y lo primero que manifestó fue que espera que el regreso de un importante jugador, sea trascendental para el equipo.

“De todas maneras el partido con Copiapó será complejo, como todos los partidos de visitantes, aunque parece que allá ahí hay problemas. Pero, la vuelta de Leandro Fernández es positiva y lo de Ojeda, también, ya que parece ser regalón del entrenador”, sostuvo Awad.

En ese sentido, también espera que el DT modifique la posición del capitán azul. “Lo que debe hacer la U es olvidarse de Marcelo Díaz en el fondo y que sea un volante de contención. La U necesita uno de corte y otro de semi corte”, afirmó el comentarista de La Magia Azul.

Awad revela el gran problema que tiene la U de Gustavo Álvarez

En su comentario, el legendario comunicador dio cuenta del real problema que tiene este equipo del ex entrenador de Huachipato. “El problema de la U es la generación de fútbol, se generan pocas oportunidades. Yo digo que la U no tiene a (Javier) Altamirano ni a (Brayan) Palmezzano, me refiero a un símil de ellos“, enfatizó.

También tuvo conceptos para Lucas Assadi. “Assadi devolvió la camiseta, pero sacarlo es como matarlo. Pero, volviendo Leandro, quizás algo pueda cambiar ahí y quizás salga Lucas”, señaló.

Finalmente, dio a conocer como es el esquema y los jugadores que usaría para aquello. “Yo dejo a Fuentealba y sacrifico a Poblete. Jugaría con un 4-3-3 y arriba con Guerrero, Palacios y Leandro. A Copiapó hay que salir a jugar, nada de esperar. La medida inglesa ya no existe”, terminó Awad.

Awad espera que Álvarez haga algunos cambios en el equipo (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile viajará al norte del país para enfrentar a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El duelo de la tercera fecha se llevará a cabo el lunes 4 de marzo a las 19 horas.