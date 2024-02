Paulo Garcés se había transformado en el gran refuerzo de la Segunda División Profesional. El “Halcón” fue anunciado como flamante estrella para sumarse a sus 39 años al Deportes Linares de Jaime Valdés.

El “Pajarito” convenció a su colega y los hinchas de inmediato se ilusionaron con su llegada para pelear el ascenso. Sin embargo, esta semana sorpresivamente se anunció que finalmente no se sumará al cuadro del Maule.

El ‘Halcón’ no jugará en Deportes Linares este 2024.

“Decidió no continuar con el plantel. Garcés señala el no arribo a Linares a razón de motivos personales y familiares, los cuales desde esta directiva respetamos absolutamente”, expresó Linares al recibir la abrupta decisión del campeón de América.

La respuesta de Paulo Garcés

Ante esto, el portero decidió explicar lo ocurrido en sus redes sociales. A través de sus historias recalcó que la decisión se debe a un complejo momento que sufrió su hijo Benjamín de 13 años.

“Mi hijo sufrió un bloqueo con una carne en la garganta. Gracias a Dios pude reaccionar y sacarle el trozo de carne. Desde esa situación mi hijo me pidió muchas veces que no me fuera, que me quedara en la casa”, explicó Paulo Garcés a través de su Instagram.

Luego en conversación con LUN, apuntó a que “la decisión estaba tomada pero cuando un hijo te lo pide, uno se replantea las cosas. Esta vez me toca acompañarlos a ellos”. Además puntualizó que el tema del retiro no esta en su horizonte todavía. “Si tengo que pasar un año sin jugar lo haré por mi familia”, cerró.