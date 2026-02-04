Unión Española se sigue moviendo en este mercado de fichajes. Los hispanos se preparan con todo para volver lo más rápido posible a la Primera División tras su trágico descenso en 2025.

Por esta razón es que hicieron oficial la contratación del portero uruguayo, Martín Rodríguez. El guardavallas será el encargado de defender la portería hispana en este 2026, donde competirá con Julio Fierro, Enzo Uribe y Martín Parra en el arco.

El experimentado arquero de 36 años llega con pasos por Deportivo Pereira, Vitória, Nacional y entre otros. En este último fue campeón del torneo uruguayo en 2022.

El formado en Montevideo Wanderers llega desde Club Guaraní de la Primera División de Paraguay.

Uno de los principales problemas que llevaron al descenso a los hispanos fueron las fallas defensivas y en la portería. Por esta razón es que los dirigidos por Gonzalo Villagra realizaron una amplia renovación del plantel.

Martín Rodríguez es nuevo jugador de la UE

Pese a que Unión comenzó de manera oficial su temporada, pero solo en Copa Chile, los refuerzos no paran de llegar.

¿Cuándo puede debutar en Unión Española?

El domingo 8 de febrero a las 18:00 horas, el “Rojo” recibirá a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal de La Pintana por la segunda fecha de la Copa Chile. En este encuentro podría debutar el experimentado nuevo portero uruguayo.

