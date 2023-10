Cristián Insaurralde las hace todas en Calama. El Gary está crecido como figura de Cobreloa y hoy, claramente, entró definitivamente al radar de la Universidad de Chile. ¿La razón? El golazo del delantero argentino en el amistoso que momentáneamente gana 1-0 frente al Romántico Viajero.

Hace algunos días, acá, en Bolavip Chile adelantamos que Insaurralde estaba en el radar azul para la temporada 2024. El futbolista después del partido ante la U quedará con el pase en su poder, ya que logró el título con Cobreloa y tiene que definir si vuelve a Argentina o negociará con el campeón de la Primera B.

Lo concreto es que Insaurralde hace lo que quiere por el frente del ataque y hace ver mal a todos los zagueros azules, sobre todo a Yonathan Andía, quien no ha ganado ningún mano a mano contra el argentino.

En el minuto 13′, Insaurralde se hace un parque de diversiones. Controló la pelota, se sacó a Nery Domínguez, un túnel al Cachorro Andía, hizo ver lento a Casanova y sacó un remate a quemarropa ante Cristopher Toselli para el 1-0.

Cristián Insaurralde hizo lo que quiso con la zaga de la U (@Cobreloa_SADP)

Enloqueció a Andía

A lo largo de la primera etapa, Astorga determinó que Insaurralde se cargara por el lado de Yonathan Andía, quien, sencillamente, no logró en ningún momento detener al Gary, que centró todo su talento para doblegar a la zaga azul por el lado derecho del cuadro de Mauricio Pellegrino.

Tras el gol, Insaurralde redobló esfuerzos para hacer ver mal a la defensa azul y le resultó absolutamente la movida al argentino. En la previa al partido, el Gary no quiso dejar en claro si es que seguirá o no en Cobreloa y si es que logrará fichar por la U en 2024.

“No he escuchado nada así que no podría decir que es lo real y lo que no es. Lo cierto es que estoy acá con el grupo festejando y disfrutando. Estoy enfocado en aprovechar eso”, indicó a En La Línea.

Revisa el golazo de Cristián Insaurralde ante la U:

¿Cómo fue la temporada de Cristián Insaurralde en Cobreloa?

El delantero Cristián Insaurralde vino por su revancha al fútbol chileno y en 2023 fue el renacer del jugador argentino, que no tuvo buenas campañas en Atenas de Uruguay, Unión de Santa Fe, Newell’s Old Boys, Cerro Porteño y el América. En Cobreloa, el Gary jugó 25 partidos, anotó 8 goles y estuvo 1.701 minutos en la cancha. El tema familiar será fundamental para el transandino.