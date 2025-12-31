Ya estamos a horas de que se le baje el telón a lo que fue el año 2025, el que dentro del fútbol chileno nos dejó grandes momentos con un inédito campeón como lo fue Coquimbo Unido.

En Bolavip Chile nos dedicamos a escoger lo que fueron los cinco mejores goles del fútbol chileno en esta temporada 2025, la que contó con golazos de tremenda factura, pero tan solo cinco de estos pudieron entrar en el ranking.

1 Gol de Popin Castro a Unión La Calera

El primer puesto de esta ranking sin duda que se lo lleva el goleador de Deportes Limache, Daniel ‘Popín’ Castro, quien tras un tremendo centro de Luis Guerra, se adelantó a los defensores rivales y con un tremendo taconazo venció al portero Jorge Peña.

2. Gol de César Munder a Colo Colo

Para el segundo lugar está este tremendo gol de César Munder, el que dio la vuelta el mundo tras un letal zapatazo desde fuera del área, el que tomó una curva impecable para colarse en el ángulo del arco que defendía Fernando de Paul, tanto que terminó siendo clave para la clasificación de los ‘Mineros’ a la Copa Sudamericana.

3. Gol de Luis Pavez a Ñublense

En el tercer puesto aparece el golazo de chilena de Luis Pavez para O’Higgins de Rancagua, en el que dentro del área tras un pivoteo de Esteban Calderón, el lateral sorprendió a todos con su acrobática definición, que dejó sin opciones al portero de Ñublense Nicola Pérez y colocaba en aquel momento, el 3-2 para su equipo.

4- Gol de Joe Abrigo a Unión Española

En el inicio de la temporada, el volante de Palestino Joe Abrigo tuvo una tarde soñada en lo que fue el triunfo por 3-0 ante Unión Española, en la que el crack del conjunto ‘Tricolor’ anotó un hat-trick y uno de sus goles fue un tremendo golazo, en la que se sacó con un tremendo sombrero al portero Franco Torgnascioli y definió con el arco a su merced.

5. Gol de Jeisson Vargas a Deportes Iquique

En el último lugar de nuestro ranking aparece el jugador de Deportes La Serena, Jeisson Vargas y su golazo a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, quien en aquella tarde brilló con todo tras anotar un doblete, pero sin duda que el segundo de sus goles, fue el mejor para el triunfo de su equipo.