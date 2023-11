Combos iban, combos venían, tal como el chiste de Paul “El Flaco” Vásquez, es lo que se está viviendo en estos últimos días entre el ex guardameta Waldemar Méndez y el comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello.

Y es que esta controversial “guerra” comenzó hace algunos días cuando Méndez culpó a Guarello de haber generado un ambiente hostil para que llegue un nuevo seleccionador nacional y se agudizó cuando el panelista de Radio Agricultura le reprochó al ex integrante del Canal del Fútbol ser parte de la “escudería”, término que utiliza para referirse al grupo de Fernando Felicevich en el fútbol chileno.

Méndez no había querido responderle a Guarello en los últimas horas, pero a raíz de los polémicos comentarios de Claudio Palma, la pareja de la fotógrafa María Gracia Subercaseaux alzó la voz y no se guardó nada en Radio Futuro.

LA RESPUESTA DE WALDEMAR MÉNDEZ A JUAN CRISTÓBAL GUARELLO

“Entré al Canal del Fútbol trabajando por mis propios méritos y me fui abriendo camino en el CDF por mis propios méritos y hubo gente que me dio la oportunidad”, comenzó diciendo Méndez.

“A Jorge Claro lo llegué a conocer ¿Sabes cómo?. Para aquel comentario que decía Guarello que si me tiraban un libro salía corriendo más rápido en Plaza Italia si me tiraban agua. ¿Sabes cómo conocí a Jorge Claro, Guarello? Lo conocí porque en el segundo piso del CDF había una biblioteca donde él dejaba libros de fútbol y yo de manera autodidacta comenzaba a pedirlos prestados para leerlos, para intentar ser mejor aporte al medio y él se enteró que uno que los que más había leído los libros había sido yo y él me invitó me invitó a conversar y después me siguió mandando libros”, añadió.

Segundos después, el argentino nacionalizado chileno fue más allá y remarcó que “fue así que fui abriéndome camino en el Canal del Fútbol, fue así que fui conociendo a Jorge Claro y ni siquiera siendo amigo, siendo profesional conociendo a quién era dueño”.

Guarello le había sacado en cara a Méndez su supuesta amistad con Claro | FOTO: Captura

“Yo no tengo nada que ver con un tipo de representantes, si quiere le doy un tiempo para que hable todo lo que tenga que hablar y nos iremos a la justicia si es necesario. En mi vida, una sola vez cruce a Felicevich en una escalera y nunca más me he encontrado con él, no lo conozco y no tengo cosas que hablar que a él le tenga que convenir. No tengo ningún tipo de influencia en mi opinión en relación si le conviene o no a cualquier representante, tengo una opinión independiente y formada a lo que a mi me parece”, manifestó.

“Sobre lo de Cagigao, quizás pensás que el mundo gira alrededor tuyo y no es tan así. Yo le estaba diciendo porque en su momento Milad había dicho que iban a esperar un tiempo para reemplazarlo y Cagigao dijo que había que contratar a uno ahora. Yo lo estaba diciendo por Milad, no por tu opinión que yo no sabía cuál era tu opinión”, cerró.