Santiago Wanderers quiere a un desechado por Cobreloa y a un ex Universidad de Chile

Santiago Wanderers quiere remecer el mercado de pases en 2024 para ganar el título en la Primera B. El Decano fue noqueado a manos de Deportes Iquique en la Liguilla de Ascenso y, por lo tanto, la dirigencia quiere amar un plantel competitivo.

En las últimas horas, el cuadro de Valparaíso ya aseguró la continuidad de su primer jugador para el 2024. El zaguero Andrés Barboza seguirá vistiendo la camiseta de Wanderers en la Chilean Premier League.

Según la información del portal Caturros uno que figura en el listado de Wanderers para el 2024 es Gonzalo Espinoza. El Bulldog tuvo una destacada campaña personal en Unión San Felipe y llama la atención de la directiva del Decano.

Sin embargo, Espinoza tiene la intención de volver a Primera División para la próxima temporada. El exjugador de Universidad de Chile tuvo un total de 28 partidos con 2 goles.

Matías Ballini es buscado de Santiago Wanderers para la temporada 2024 (Photosport)

Espinoza, con 33 años, está de vacaciones a la espera de retornar a la Chilean Premier League, aunque en Wanderers están decididos a hacer un esfuerzo económico para firmar al mediocampista.

Wanderers además tiene que hacer frente a lo que pasará con la posible partida de Jorge Paúl Gatica. El volante está en la mira de Coquimbo Unido y Diego Plaza es seguido por Ñublense.

¿Cuáles son los otros jugadores que quiere Wanderers para 2024?

Wanderers en su lista también tiene a otro volante más, pese a que aún no ratifica a Francisco Palladino como DT. Otra opción es el argentino Matías Ballini, quien fue desechado por Emiliano Astorga en Cobreloa. El volante es representado por el uruguayo Sebastián López Batalla.

El agente tiene buenos lazos en Wanderers y en varios elencos de la Primera B. Ballini está en Argentina y aún no tiene club, tras su salida abrupta de Cobreloa. El volante tiene ganas de volver a jugar en Chile según supo Bolavip.

En su momento, Ballini tenía el deseo de seguir en Calama, pero Astorga lo “cortó” para 2024. El argentino lamentó su salida del club naranja. “Tuve la intención de hablar con el técnico para agradecerle estos dos años y no me pude comunicar con él, no pude tener comunicación ni por mensajes ni por llamadas, es una lástima”, reconoció Ballini en la Radio Sol y Cobre.

El equipo de Valparaíso tiene en su carpeta sumar a un par de delanteros, ya que Milton Alegre fue confirmado como nuevo jugador de Rangers de Talca. Otro futbolista que suena es Lionel Altamirano, pero el argentino tiene vínculo hasta fines de año y desde el 1 de enero comenzará a dialogar con otros equipos.