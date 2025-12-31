La UFC cerró este 2025 con cientos de combates, cada uno más electrizante que el otro. Este año, se erigieron nuevos nombres y se alzaron otros que ya se perfilaban para meterse en los grandes libros de historia de la compañía.

En BOLAVIP Chile, este 31 de diciembre, quisimos repasar cinco de los hitos más relevantes (según nuestro equipo) que marcaron el rumbo de la empresa y que, de seguro, seguirán marcando pauta durante el año entrante cuando la acción de la compañía de artes marciales mixtas más grande del mundo sea transmitida a través de las pantallas de Paramount Plus.

Los cinco hitos más grandes de UFC en 2025

1.- Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili

El Ultimate Fighting Championship no es un espacio solo para hombres. Las mujeres también tienen muchísimo por entregar y si alguien sabe de aquello, esa es Valentina Shevchenko.

Este año, ‘Bullet’ enfrentó a una de las más grandes de la compañía: la campeona del peso paja, Zhang Weili, quien llegaba con un impecable 26-3 en su historial. Sin embargo, a punta de una enorme exhibición de BJJ y lucha, la kirguisa hizo ver como una novata a la china durante los cinco rounds del combate. Aún así, ambas mostraron un enorme despliegue sobre el octágono, dejando una de las mejores peleas del 2025 en toda la división femenina.

2.- El renacer del “Poatán”

En marzo de 2025, Alex Pereira defendió su cinturón del peso semicompleto ante el temible ruso Magomed Ankalaev. Cuando todos pensaban que el mejor libra por libra de 2024 le pasaría por encima a ‘Big Ank’, este le pintó la cara al brasileño y le arrebató el título por decisión unánime.

‘Poatán’ estuvo en silencio durante meses. Cuando regresó, la ‘Chama’ estaba más viva que nunca. En solo un minuto y 20 segundos, volvió para demostrar todo su poder y, ante el mismo Ankalaev, recuperó lo suyo en octubre, demostrando que sigue siendo una real amenaza para la categoría de los pesos pesados que viene muy alicaída tras los últimos acontecimientos.

3.- El adiós de Dustin Poirier

Si bien para muchos el GOAT de esta disciplina es Conor McGregor (para otros será Jon Jones y así según la percepción de cada uno), uno que supo derrotarlo no una sino dos veces consecutivas fue Dustin Poirier.

No consiguió títulos, salvo la corona de ser el campeón del pueblo (y un interinato en el peso ligero ante Max Holloway). Fue ante el mismo hawaiano que este 2025 puso fin a su carrera, y aunque no se quedó con la mano en alto, se fue con 30 victorias en sus 40 combates en MMA.

4.- Islam Makhachev: siguiendo el legado de Khabib

Desde que Khabib dejó las artes marciales mixtas (al menos como peleador) se dudó que alguien pudiera continuar su legado. No tardó mucho en llegar el sucesor de el ‘Águila’ y su nombre es Islam Makhachev.

Tras dominar a todos en las 155 libras dio el salto al peso welter, donde su gran amigo, el palestino Belal Muhammad, cedió el cinturón tras caer ante Jack Della Maddalena. Sin embargo, tal como el australiano dominó al de Palestina, el ruso le pasó por encima y conquistó el título de las 170 libras.

5.- El año de Ilia Topuria Bendeliani

Su récord era de 9-0 cuando debutó en 2020 en la UFC. Desde que estelarizó un Fight Night y venció a Josh Emmett ya se veía venir su amenaza… o incluso desde antes.

Le arrebató después sin complicaciones el título de las 145 a Alexander Volkanovski, el mejor peso pluma de la historia para muchos. Luego lo defendió sin inconvenientes ante el campeón BMF Max Holloway. Tras ello, en 2025 dio el salto al peso ligero y pasó por encima del excampeón de la división Charles Oliveira. Si bien fue su único combate del año, le bastó para consagrarse como el mejor libra por libra de la compañía.

A pesar de que días atrás informó de un breve receso por problemas personales, sin lugar a dudas que, una vez regrese (y los fans rezan por aquello) seguirá dando muestras de su enorme potencial que lo perfila para ser, muy probablemente, el nuevo GOAT de las MMA.