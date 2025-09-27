A sus 22 años, Carlos Alcaraz se ha convertido en la nueva cara del tenis mundial. El español ha logrado llevar por buena senda el legado del tenis de su país tras el retiro de Rafael Nadal, quien supiera llevar a España a lo más alto del orbe.

Pero junto a él, hay otro deportista en su país que se roba las miradas de los medios y, por supuesto, de la afición. No nació allí pero su corazón se identifica con los colores rojo y amarillo. Se trata de Ilia Topuria, peleador de la UFC nacido en Georgia cuyo corazón hoy se divide entre ambas naciones.

Si bien ambos se desempeñan en diferentes actividades, son dos de los grandes deportistas que existe hoy por hoy en España, ambos logrando niveles mediáticos y de popularidad como en su tiempo lo hizo el ya mencionado Rafa o incluso otra gran figura del deporte como Fernando Alonso, Sergio Ramos, Iker Casillas o Andrés Iniesta.

El niño millonario: Carlos Alcaraz y su enorme fortuna

Así como se exponen y triunfan es también como crecen sus cuentas bancarias. Al menos así lo ha logrado hacer Carlitos, quien es actualmente según la prestigiosa revista Forbes, el tenista mejor pagado. “Y es que entre 2023 y 2024 generó 42,3 millones de dólares“, señala El Mundo.

La citada Forbes eso sí, recalca que: “Se calcula que Alcaraz ganó 32 millones de dólares fuera de la pista en los 12 meses que terminaron en agosto de 2024, gracias a contratos de patrocinios, así como a apariciones y exhibiciones, que se cree que le pagan un millón de dólares, o incluso dos millones, solo por aparecer”.

Además de sus contratos con Luis Vuitton y Netflix, Sport destaca que: “Sin embargo, el gran pelotazo lo podría haber pegado gracias a la renovación de su contrato con Nike. Al parecer, el acuerdo del español sería superior al de su último rival, Jannik Sinner, que cobrará 150 millones de dólares en 10 años”.

Es tal el desglose de dinero que ha percibido (y seguirá percibiendo Carlos Alcaraz a sus 22 años) por diferentes razones no se puede dar una cifra exacta de su actual patrimonio. Se estima eso sí que debe bordear los 80 millones de la moneda norteamericana.

Carlos Alcaraz e Ilia Topuria son hoy dos de los máximos exponentes del deporte español.

La “pequeña” fortuna de Ilia Topuria en comparación a la de Alcaraz

Ilia Topuria es hoy por hoy la cara visible de la UFC y se dice que es el sucesor natural del controversial Conor McGregorhttps://bolavip.com/tema/conor-mcgregor. Sin embargo, al menos hasta hoy, su cuenta bancaria no está ni de cerca de la de The Nororius ni tampoco de la de su compatriota “Carlitos”.

Tiempo atrás, en diálogo con La Resistencia junto a David Broncano, el “Matador” reveló que, mensualmente, percibe cerca de 100.000 euros al mes en la empresa liderada por el multimillonario Dana White.

Diario Sport realiza un muy buen desglose de sus demás ganancias: “A esto se le tiene que sumar el dineral que se llevó ‘La Leyenda’ tras vencer a Volkanovski: 400.000 dólares. Además de lo que cobró por su victoria contra Josh Emmett: 100.000 dólares. En la defensa frente a Max Holloway en Abu Dhabi, su bolsa por pelear alcanzó los 750.000 dólares, con extras que podrían sumar 100–150.000 dólares, y un total estimado de hasta 2,7 millones entre bonos y PPV”.

Por ende, la fortuna de Ilia Topuria a la fecha no supera las 8 cifras. Sin embargo, con el increíble ascenso que ha logrado en solo los últimos dos años en la compañía, de seguro lo convertirán en uno de estos adinerados deportistas.