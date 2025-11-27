Cristiano Ronaldo volvió a sorprender al mundo del deporte, aunque esta vez lejos del fútbol, disciplina en donde el exjugador del Real Madrid es sin lugar a dudas uno de los más grandes exponentes de toda la historia.

El delantero portugués del Al-Nassr fue anunciado como nuevo accionista de WOW FC, una promotora española de artes marciales mixtas que ha ganado notoriedad internacional y que ya cuenta entre sus propietarios al campeón de UFC, Ilia Topuria.

La noticia fue confirmada por la propia compañía a través de un comunicado oficial: “WOW FC anuncia con orgullo que Cristiano Ronaldo pasará a ser accionista de la empresa”, señaló la promotora, destacando que la llegada del astro portugués representa “un hito definitorio” y un impulso clave para su ambicioso proyecto global.

Cristiano Ronaldo entra de lleno en el mundo de las artes marciales mixtas de la mano de Ilia Topuria.

La organización anticipa que la participación de ‘CR7’ será activa y contribuirá a fortalecer la expansión de las MMA en distintos continentes. Además, aseguraron que la influencia del futbolista servirá como motor para posicionar las artes marciales mixtas como un fenómeno cultural.

En WOW creen que tanto atletas como fanáticos, inspirados por la figura del portugués, podrán “lograr más y ser mejores”, guiados por los valores que caracterizan su carrera: disciplina, esfuerzo, dedicación y búsqueda constante de la excelencia.

La emoción de Cristiano Ronaldo tras entrar al mundo del las MMA

El propio Ronaldo manifestó su entusiasmo por esta nueva aventura fuera del fútbol. “WOW FC está construyendo algo único y poderoso”, declaró, afirmando sentirse orgulloso de contribuir al crecimiento del deporte y de inspirar a futuras generaciones. Su incorporación busca acelerar el desarrollo internacional de la promotora en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otros mercados emergentes.

La empresa también destacó que la identidad de WOW FC siempre ha estado vinculada a valores que ellos consideran inseparables de la figura de Ronaldo, lo que hizo natural su llegada. La promotora pretende no sólo influir en el ámbito deportivo, sino también en áreas como la moda, la cultura, el entretenimiento y la educación.

Finalmente, Arturo Guillén, CEO de WOW FC, celebró la llegada del cinco veces Balón de Oro, calificándola como un momento histórico: “Cristiano es más que una súperestrella: es un símbolo de ambición y excelencia. Su confianza en nuestra misión valida todo lo que hemos construido”, afirmó, proyectando un futuro de crecimiento explosivo para la organización.

DATOS CLAVE

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue anunciado como nuevo accionista de WOW FC, una promotora española de artes marciales mixtas.

WOW FC ya cuenta entre sus propietarios con el campeón de UFC, Ilia Topuria, y proyecta una expansión en Europa y Latinoamérica.