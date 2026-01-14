El millonario acuerdo entre Paramount+ y la UFC, valorado en 7.700 millones de dólares, comienza a tropezar antes incluso de consolidarse. La nueva era de la compañía con la plataforma de streaming buscaba arrancar con un evento impactante, pero las bajas sensibles están golpeando fuerte al UFC 324, que ya había perdido a Ilia Topuria como protagonista principal para esta velada inaugural de 2026.

Ahora, el foco de preocupación está en la pelea coestelar. Según informó el periodista brasileño Leo Guimaraes, Kayla Harrison estaría fuera del combate ante Amanda Nunes debido a una lesión en el cuello. La situación sería más compleja de lo previsto, ya que la dolencia le impidió continuar su campamento de preparación y, de acuerdo a la misma fuente, incluso podría obligarla a pasar por el quirófano.

La campeona del peso gallo femenino en UFC podría estar hasta seis meses fuera del octágono debido a una compleja lesión. (Foto: Getty)

La noticia sacude directamente a uno de los enfrentamientos más esperados de la historia reciente de las MMA femeninas. El choque entre Harrison y Nunes era considerado por muchos como la pelea más grande jamás pactada en la división femenina dentro de la UFC, al reunir a dos figuras dominantes y con un enorme peso mediático.

El evento, programado para el próximo 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, tendrá como combate principal la disputa por el cinturón interino del peso ligero entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje. Ese título deberá unificarse posteriormente con el del campeón absoluto, Ilia Topuria, quien no estará presente en esta cartelera.

Kayla Harrison había llegado a este combate en el mejor momento de su carrera dentro de la compañía. Conquistó el cinturón gallo en junio tras finalizar a Julianna Peña y mantiene un invicto de 3-0 en la promotora, consolidándose como una de las figuras más dominantes del plantel actual.

Del otro lado estaba Amanda Nunes, considerada por muchos como la ‘GOAT’ de las MMA femeninas, quien regresaba del retiro tras dos años fuera del octágono. La brasileña acumuló 18 peleas en UFC entre 2013 y 2023 y buscaba escribir un nuevo capítulo histórico en su legado, objetivo que ahora queda en suspenso tras la posible cancelación del combate.

DATOS CLAVE