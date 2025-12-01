Alan Villalba (20-9) sigue dando pasos firmes en su búsqueda por llegar a la élite de las artes marciales mixtas. El peleador argentino del Climent Club fue una de las grandes figuras de la velada organizada por Ready Fight en la discoteca Fabrik, en Madrid, donde se impuso con autoridad ante el georgiano Misha Goriashvili. La cita convirtió por una noche al recinto español en un auténtico templo de las MMA, y Villalba no desaprovechó la vitrina.

El “Gaucho” alcanzó la vigésima victoria de su carrera profesional gracias a un TKO en el segundo asalto. Durante el primer round, Villalba supo contener el ímpetu de su rival con un impecable control de distancia y un jab constante, que fue desgastando el plan ofensivo del georgiano. Cuando llegó el momento de acelerar, el argentino lo hizo con convicción y potencia para asegurar una finalización más a su abultado registro.

Con el triunfo, Villalba acumula ya 18 victorias por la vía rápida (10 sumisiones, 8 KO), un dato que refuerza su fama de finalizador explosivo dentro del circuito europeo y que también brillara en Sudamérica.

Acompañado por Agustín Climent en su esquina, el argentino aprovechó el centro de la jaula para lanzar un mensaje directo al presidente de la UFC, Dana White: “Puedo ganarle a cualquier peso pluma de la UFC”, afirmó con total decisión.

El argentino no escondió sus ambiciones y aseguró que 2026 puede ser su gran año. “Seré el próximo argentino en llegar a UFC, quiero que todos lo sepan”, declaró ante un público español que celebró su actuación. La confianza del peleador refleja su madurez competitiva y su convicción en que ya está listo para dar el salto al mayor escenario del mundo.

La velada en Fabrik también dejó otros momentos destacados, como el debut profesional de Pablo Colado, pero fue Villalba quien terminó convirtiéndose en uno de los nombres más comentados de la noche. Su triunfo y su mensaje dejaron en claro que su mira está puesta en cruzar definitivamente hacia la élite mundial, y que España podría ser el punto de partida hacia ese sueño.

DATOS CLAVE

El peleador argentino Alan Villalba (20-9) se impuso por TKO en el segundo asalto ante el georgiano Misha Goriashvili en la velada de Ready Fight en Madrid.

Alan Villalba alcanzó su vigésima victoria profesional y suma dieciocho por la vía rápida (sumisiones y nocauts).