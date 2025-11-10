Mientras la UFC hace frente a la polémica que envuelve a la compañía por presuntos amaños de apuestas, una nueva noticia remece a los fans de las artes marciales mixtas.

Y es que un expeleador del roster principal fue hallado muerto este domingo mientras permanecía en prisión por múltiples cargos, entre ellos, secuestro y violencia doméstica.

Se trata de Godofredo Pepey, artista marcial mixto de 38 años que permaneció en la empresa durante casi siete temporadas quien contaba con un registro de 13 victorias, 7 derrotas y un no contest en sus 21 combates profesionales.

Godofredo Pepey, ex estrella de la UFC, muere en la cárcel a los 38 años(Photo by Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)

Su esposa Samara y su abogado, Gaudenio Santiago, confirmaron de su deceso a portales de Brasil. “La muerte de una persona bajo custodia es un asunto grave”, declaró el letrado.

A su vez, el defensor agregó: “Hay procedimientos que deben seguir las autoridades estadounidenses, y todas las noticias serán publicadas por esas autoridades. Hasta entonces, pido respeto para la familia, su esposa Samara, y que eviten comentarios maliciosos y especulaciones, para no causar más sufrimiento”.

A sus 38 años, Pepey llevaba casi tres de inactividad y siete desde que dejó la compañía. Allí peleó en 11 ocasiones y terminó con un registro de 5-6, siendo en 2018 su último combate antes de terminar su vínculo con UFC.

