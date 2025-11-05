Este fin de semana la UFC vivió uno de los escándalos más grandes de toda su historia. No se trata de un resultado que pudo parecer injusto en alguna pelea, sino algo mucho más complicado y que podría meter a la empresa incluso en líos con la justicia.

Todo ocurrió luego de la pelea entre el cubano Yadier del Valle y el estadounidense Isaac Dulgarian. Este último era el gran favorito en todos los sitios de apuesta, aunque una situación bastante rara ocurrió en las horas previas al combate.

El caso de Isaac Dulgarian tiene a la UFC bajo la lupa del FBI (Photo by Chris Unger/Zuffa LLC)

Si bien Dulgarian era el favorito, las apuestas comenzaron a subir a favor del cubano en los últimos minutos. De hecho, la apuesta que más comenzó a realizarse fue que Del Valle finalizaría a su oponente en el primer asalto, cosa que finalmente y, ante todo pronóstico (al menos -deportivamente- en el papel) ocurrió.

UFC bajo la lupa del FBI

La situación hizo que el FBI tomara cartas en el asunto. Y es que el propio Dana White, presidente de la máxima empresa de MMA en el mundo, se reunió con agentes de aquella entidad policial para aclarar esta insólita situación que tiene en jaque a su compañía.

“Lo primero que hicimos fue llamar al FBI. Me he reunido con el FBI dos veces hoy. Si intentas hacer esto, seremos tu peor enemigo. Inmediatamente te perseguiremos con el FBI” aseguró White en diálogo con TMZ Sports.

“Llamamos al peleador y a su abogado y les preguntamos: ‘¿Qué está pasando? Hay apuestas raras relacionadas con tu pelea…¿Estás lesionado? ¿Le debes dinero a alguien? ¿Te ha contactado alguien? Y el chico respondió: “No, para nada. Voy a acabar con este tipo“, añadió.

Como consecuencia a esta grave acusación, Isaac Dulgarian fue apartado de la compañía y no solo eso. Su manager afirmó que el peleador sepultó su carrera de forma definitiva, resulte o no culpable.

“Me da mucha rabia ver a alguien en nuestro deporte haciendo algo ilegal. Pero amañar peleas es una auténtica locura. Llegar a este nivel y participar en el amaño de peleas…Y no estoy diciendo que este chico sea culpable. Todavía no hay pruebas de que lo haya hecho, pero les puedo asegurar que no pinta bien. Definitivamente no pinta bien. Hablamos con él antes de la pelea, y tanto él como su abogado negaron que estuviera pasando nada”, sentenció Dana White.

