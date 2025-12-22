Uno de los deportistas más influyentes de los últimos años para el Team Chile dijo adiós esta jornada a través de un emotivo comunicado en redes sociales. Se trata del golfista Guillermo ‘Mito’ Pereira, quien anunció su retiro del profesionalismo a los 30 años.

Tras un año irregular en el circuito saudí del LIV Golf, donde estuvo a punto de perder la tarjeta que le permitía seguir en competencia, Mito sorprendió al comunicar el alejamiento definitivo de la actividad.

Mito, quien estuvo a punto de ganar una medalla olímpica para el Team Chile en Tokio 2020 cuando perdió en el desempate por el bronce y rozó un Major en 2022 tras pelear mano a mano el PGA Championship, publicó un sentido mensaje en sus redes.

“Escribo estas líneas para contarles que después de un tiempo de reflexión he decidido poner término a mi carrera como golfista profesional. No es una determinación que tome de la noche a la mañana, la venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla”, comentó de entrada.

Mito Pereira casi ganó una medalla olímpica en Tokio 2020 (Getty Images).

“Después de muchos años vinculado a este lindo deporte, las prioridades van cambiando y hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales”, agregó el ahora exdeportista.

Luego continuó: “El golf fue una actividad fundamental en mi vida, me permitió crecer humana y profesionalmente, conocer gente, otras culturas, trazarme objetivos que en su mayoría fui cumpliendo, dando pasos que jamás imaginé. Ahora, inicio una nueva etapa, feliz, motivado, sin premura por lo que me depare el futuro. Solo quiero que sepan que estoy bien y orgulloso de lo que logré en este deporte”.

“El haber representado a Chile en los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Subirme al podio en Lima 2019 y haber rozado una medalla olímpica en Tokio 2020 son momentos que quedarán para siempre en mi memoria y mi corazón”, agregó.

“Viví muchos años fuera de casa, en otro país, pasé innumerables semanas en hoteles y aeropuertos. Pues bien, llegó el momento de parar, Chile es mi lugar en el mundo y mi familia mi razón de ser. El golf me enseñó a ser resiliente, a convivir con los buenos y malos momentos, a hacer de la disciplina y los objetivos un estilo de vida. Creo estar bien preparado para lo que viene”, cerró.

