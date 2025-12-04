Para aplaudir de pie. La joven skater Ignacia Muñoz de apenas 13 años logró medalla de oro para el Team Chile en los Juegos Bolivarianos 2025 que se celebran en Ayacucho, Perú.

La deportista más joven de la delegación nacional en tierras peruanas brilló con todo su talento para subirse a lo más alto del podio y conquistar la presea dorada.

La joven deportista consiguió un 25,16 puntos en la competencia y ganó el oro tras superar a rivales de Perú, Colombia y Bolivia en la instancia final.

“Me siento muy orgullosa de este logro porque se me van a abrir muchas más oportunidades, y a seguir con todo en las competencias”, señaló la deportista tras el triunfo.

Respecto a la competencia declaró que “la vi súper tranquila, ha sido la más tranquila que he tenido y me encantó.. Este año logré ser la primera en Chile y ahora me toca ganar aquí en los Bolivarianos”.

Finalmente le agradeció “a mi mamá por trabajar muy fuerte para que yo esté aquí, a mi papá que siempre está conmigo y a todos mis auspiciadores”.

De esta manera, el Team Chile llegó a las 41 medallas de oro en los Juegos Bolivarianos 2025, superando las preseas doradas obtenidas en la edición de Valledupar en 2022, cuando registraron 37 del metal pesado.