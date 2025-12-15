Arturo Vergara, peleador nacional hoy campeón del mundo de la empresa Karate Combat, no cesa en su misión de cumplir el que debe ser hoy por hoy el sueño de todo peleador profesional de artes marciales mixtas: llegar a UFC.

El camino no ha sido fácil, pero lejos no está. El peleador oriundo de Los Andes logró anotar un 3-2 en las MMA. Las derrotas, según confiesa a BOLAVIP, calaron hondo: “En general yo soy peleador de MMA. Estaba haciendo mi carrera en MMA y empecé 2 0 y perdí con David Martínez. Volví a ganar y perdí de nuevo en MMA. Me fui en una depresión media brígida porque esa última pelea me dolió mucho porque sentí que hice todo bien… Entrené más, sacrificaba todo. En ese proceso que terminó esa pelea, me di cuenta que estaba fallando lo más importante, la mente. En eso me llegó la oportunidad en Karate Combat. Fui a pelear como a un Contender Series”.

‘Makako’, como es apodado Arturo, aprovechó su gran oportunidad con varias misiones en sus planes, aunque cada una a su debido tiempo: “Ahí tenía un rule set distinto, se podía patear solo abajo de la rodilla y los takedown tenían menos ground and pound. Gané esa pelea por TKO y dije, esto me acomoda. Tuve mi segunda pelea, después peleé otra vez y ahí noqueé en los últimos segundos del primer round, luego gané el título y ya llevo dos defensas. Estoy ahí manejando unas cosas más de rigor. En el sentido del contrato con Karate Combat y mi carrera en MMA”, asegura.

El gran sueño de ‘Makako’

Este 2025, Ignacio ‘Jaula’ Bahamondes logró hacerse de un nombre entre los top del peso ligero de la compañía de artes marciales mixtas más grande del mundo. A su vez, otros dos chilenos estuvieron cerca de ingresar: Christopher ‘Tanke’ Ewert y Víctor ‘Sikosis’ Valenzuela. No lo consiguieron, pero el hecho de llegar al Dana White’s Contender Series no deja de ser menor.

“El 2026, Makako quiere llegar a UFC”, añade sobre sí mismo. “Yo tengo contrato con Karate Combat y tengo que cumplir con obligaciones aún, para entrar a UFC tengo que cambiar mi récord de MMA. UFC me pide algunas peleas más para entrar a Contender o UFC directo”.

Para lograrlo, tiene el camino más que claro: “Hay dos opciones: un superfight y que eso me dé un trampolín muy grande y no tenga que hacer tantas peleas, o lo otro, terminar mi contrato de la mejor manera y mejorar mi récord de MMA para ir a UFC”.

“Nunca dejé de entrenar MMA. Lo que siempre hago es MMA, lucha, BJJ, striking. El ground and pund de Karate Combat me da una buena ventaja en MMA, la única diferencia en el ground and pound es que tu no puedes poner dos rodillas en el piso”, complementó.

Arturo Vergara no echa pie a atrás en su sueño de llegar a UFC tras ser campeón del mundo en el peso gallo en la empresa Karate Combat (Foto: Instagram Makako Floww)

Semanas atrás, un clip del chileno se viralizó cuando defendió el título de peso gallo por segunda vez. Allí venció por TKO a Franck Y Biwono Mbassi ante los ojos que nada menos de Alex ‘Poatán’ Pereira, con quien Arturo asegura tener una gran relación.

“Yo tengo la suerte de conocer a su hermana. Entrené con Alex Pereira también y con Glover Teixeria para el Karate Combat 50 en Utah. Los conocí cuando Pereira iba a pelear contra Khalil Rountree. Nos vio después de Karate Combat y después en el hotel hablamos, me dio unos tips, consejos. Siempre que nos vemos nos respetamos. Nos llevamos bien. Para mí, un pibito de barrio para mi siempre va a ser un sueño”.

KO a la pasta base

De acuerdo al Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile (2019): “la prevalencia del consumo de pasta base en el último año es de 0,4% a nivel país. En el caso de menores de 34 años, el consumo aumenta junto con la edad, observándose en la población de 12 a 18 años una prevalencia es menor a 0,1%, en jóvenes de 19 a 25 años una prevalencia es de 0,4% y en personas de 26 a 34 años una prevalencia de 0,8%”.

Más allá de las cifras, es en las poblaciones donde se más se ve este real problema y Arturo Vergara no es en absoluto ajeno a esto.

“Yo personalmente siento que es una de mis grandes misiones, me siento inspirado por todo lo que pasé, por todos los cabros del barrio. Muchos se perdieron. Quiero ser esa voz. Quizás no todos van a ser peleadores pero sí darles un consejo, ser una cara visible y que los niños de barrio digan, quiero ser peleador”, reflexiona ‘Makako’ tras ser consultado si se siente un gran ejemplo para jóvenes y niños.

Su declaración más difícil es, sin dudas, la siguiente: “Ahora que tocas ese tema hablaré algo super personal. Uno de mis mejores amigos se perdió en la pasta base. Cuando éramos chicos, superar todo eso para mí fue brígido. Ahora está preso, lleva ocho años preso. Se metió tanto que cagó su vida”, reconoce.

No pudo estar con su hijo. Cada vez que alguien me habla de esa droga fea, se me parte el corazón. Vi a mi hermano (su amigo) morirse en esa droga. Quiero que los niños digan ‘yo no quiero consumir esto, quiero ser deportista’. Toda esa moda, el tusi y eso. Para mi es mucho mejor decir ‘me acosté a las 10 de la noche y al otro día me levante a las 8 AM porque tengo un sueño por cumplir’, eso es mucho más matón. Tengo un hijo que va conmigo a todos lados y tengo que demostrarle que no importa de donde vengamos, podemos llegar con convicción, conciencia y disciplina”.

Makako relata parte de su cruda historia recordando a uno de sus grandes amigos, quien se encuentra en prisión y consumió pasta base gran parte de su vida. (Foto: Makako Floww)

Sobre esto, se mostró más que consciente de lo que podría llegar a producir el mensaje de la música urbana, aunque fue bastante reflexivo: “Me pongo en dos posiciones. Yo como peleador necesito vender. No voy a ser un McGregor, pa’ los artistas urbanos es lo mismo. La forma de vender es eso. No los juzgo 100% porque también tienen que comer”.

“Es brígido, porque todos los pendejitos piensan que andar tirando balazos y matando gente es bacano. Pero no es así. Muchos están aciendo algo distinto, Arte Elegante, y antes Robertito, que era entero picao’ a choro. Pero él habló de eso y dijo siento que es el proceso de madurar del artista. Giuliano Sosa también, Pablo Chill-e, ya no es tanto maleanteo’. Es parte de la maduración artística”, reflexionó.

Al cierre, envía un mensaje positivo a la juventud: “Sigan perseverando, teniendo una visión y lo más importante, tengan fe en Dios y en su misión. Lo más difícil en este camino es que nos criamos en una cultura de que uno tiene que ver para creer. No. Hay que creer para crear. Muévete de tu lugar. Perseverancia”.