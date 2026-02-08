Un tremendo desempeño logró la esquiadora del Team Chile, Matilde Schwenke, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milan-Cortina 2026. Durante la prueba de este domingo, la deportista nacional se alzó como la mejor sudamericana en la prueba de descenso.

La esquiadora de 22 años terminó la prueba en el 27º puesto en el que fue su debut en la cita olímpica de invierno. Schwenke completó el recorrido con un tiempo de 1:43:31, lo que la catapultó como la mejor deportista del continente en la exigente carrera.

Tras completar el recorrido sin mayores complicaciones técnicas ni físicas, Schwenke festejó con los brazos levantados dando muestra de la emoción por llegar a la meta.

“Siento orgullo, la emoción es total. El plan y la actitud que quería hoy las tuve, así que lo vivo con muchisimo orgullo. No me aguanté la emoción cruzando la meta, porque este era un objetivo desde que tengo uso de razón”, confesó tras la carrera.

“Así que sí, lo vivo con muchísimo orgullo, porque obviamente ser la mejor sudamericana (en la competencia) es un gran plus. El esquí está ahí, hay cosas que mejorar, pero hay nivel. y todo el aprendizaje me lo llevo a la siguiente competencia que es el super gigante”, remató.