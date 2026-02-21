La Primera B está que arde y el duelo entre Cobreloa y Deportes Temuco en Calama se perfila como el plato fuerte del lunes. Pero antes de que ruede la bolita en el desierto, el volante charrúa Camilo Núñez conversó con BOLAVIP respecto a lo que se viene.

En una distendida charla, el volante no dudó en entrar en el juego cuando se comparó la figura de su actual técnico, Arturo Sanhueza, con la de Arturo Vidal. El mediocampista uruguayo asintió ante la premisa de que el ex capitán de Colo Colo fue el soberano original:

“Tú sabes que ese fue el primer King, después vino Arturo Vidal… claro, después vino el otro”, fue la frase que lanzó el volante del “Pije”, reconociendo que Sanhueza ya era el dueño de la corona en la prensa y en la cancha mucho antes del estallido del volante de la Generación Dorada.

Camilo Núñez afirma llevarse muy bien con Arturo Sanhueza y Marcelo Salas.

Núñez también aprovechó de alabar el entorno que rodea a Temuco este 2026. Destacó la buena relación con el dueño del club, Marcelo “Matador” Salas, y la ventaja de tener a Sanhueza —quien jugaba en su misma posición— dándole consejos directos desde la banda.

Sobre el desafío en la altura de Calama, el uruguayo fue realista pero ambicioso: “Va a estar lindo. Creo que vamos a ir a por todo, así que hay que esperar nomás”.

Duelo de potencias en la B

Para Núñez, el choque entre los loínos y el cuadro de la Araucanía se pelea el cetro del mejor partido de la jornada junto al Antofagasta vs. Rangers. Sin duda, una final anticipada en la lucha por el ascenso que ahora tiene el condimento extra de la “monarquía” técnica de Sanhueza.