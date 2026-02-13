Lo que comenzó como un esperado retorno a “casa” y una renovación de votos de amor, se ha transformado en una crisis institucional para Cobreloa.

El delantero Cristián Insaurralde, quien hace menos de una semana declaraba su felicidad por volver al club loíno, se encuentra hoy en el centro de la polémica tras abandonar los entrenamientos y presionar para rescindir su contrato de manera anticipada.

Tras disputar los encuentros frente a Deportes Antofagasta por la Copa Chile, se le perdió el rastro al atacante apodado “Gary”. Según fuentes internas, su ausencia no responde a lesiones ni a permisos especiales, lo que ha generado un ambiente de desconcierto entre sus pares.

Sin comunicación: El jugador no ha tenido contacto con el cuerpo técnico ni con sus compañeros, ausentándose por completo de la convivencia grupal.

El jugador no ha tenido contacto con el cuerpo técnico ni con sus compañeros, ausentándose por completo de la convivencia grupal. Presión a la directiva: Insaurralde se habría reunido con los dirigentes para manifestar su deseo de dejar el fútbol profesional o, en su defecto, obtener un pago compensatorio para salir antes del inicio del torneo oficial.

Insaurralde se fue con polémica de Cobreloa el 2024

El repudio de la hinchada

La reacción de los seguidores naranjas no se hizo esperar en redes sociales. El cambio de postura del jugador, quien tiene un vínculo vigente por tres temporadas más, desató calificativos como “mercenario” y “rehén”. Los hinchas critican que, tras apelar a un “vínculo especial” con la institución hace solo seis días, ahora intente forzar una salida económica sin haber debutado en la competencia de liga.

Al interior del camarín la sensación es de extrañeza absoluta, mientras la dirigencia evalúa los pasos legales a seguir ante un jugador que parece haber tomado la decisión definitiva de no volver a vestir la camiseta de los “Zorros del Desierto”.