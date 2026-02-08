Se viene un nuevo capítulo en Copa Chile y con sabor a revancha para el local. Cobreloa y Deportes Antofagasta volverán a verse las caras tras el reciente triunfo de los ‘Pumas’ por 2 a 1 en la primera fecha, resultado que dejó heridos a los loínos y encendió el ambiente para este segundo enfrentamiento.

Esta vez, el escenario será distinto. El duelo se jugará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, donde Cobreloa buscará hacerse fuerte como local y cambiar la historia reciente. Los ‘Zorros’ saben que un nuevo traspié podría complicar seriamente su camino en el certamen, por lo que el margen de error es mínimo.

Deportes Antofagasta, en tanto, llega con la confianza en alto tras el triunfo inicial y con la misión de repetir lo hecho en la fecha pasada. Los ‘Pumas’ intentarán golpear nuevamente a su clásico rival, esta vez en altura, en un partido que promete ser intenso y muy disputado.

Cobreloa vs. Deportes Antofagasta: fecha y horarios

El compromiso, válido por la segunda fecha de la Copa Chile, se disputará este domingo 8 de febrero a contar de las 19:00 horas. Todo está dado para un duelo caliente en Calama, donde Cobreloa va por la revancha y Antofagasta quiere reafirmar su dominio en el arranque del torneo.

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo entre Cobreloa y Deportes Antofagasta por Copa Chile?

La transmisión de este encuentro por TV estará a cargo de la señal de TNT Sports mediante suscripción de pago.

Cobreloa recibe a Deportes Antofagasta por la segunda fecha de Copa Chile (Foto: Photosport)

¿Cómo ver el partido entre Cobreloa vs. Deportes Antofagasta online?

El partido entre ‘Zorros’ y ‘Pumas’ por la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Chile se podrá ver a través de la app de Estadio TNT, mientras que también se podrá hacer mediante HBO Max.

