Magallanes ha decidido mover piezas tras un inicio de temporada que encendió las alarmas en San Bernardo. Cristóbal Jorquera, mediocampista de vasta trayectoria, es el elegido por la dirigencia para aportar la jerarquía que el equipo ha extrañado en sus recientes presentaciones de Copa Chile.

Según lo informado por el portal especializado en el ascenso, PrimeraBChile, el volante que estuvo en Rangers el 2025, volvería a la Academia para intentar volver a la serie de honor con el Manojitos de Claveles.

La llegada de Jorquera no es casualidad. El volante ya conoce la metodología de trabajo del técnico Miguel Ponce, con quien compartió camarín durante la campaña pasada en Rangers. Esta cercanía fue clave para concretar el retorno de la “Joyita” al conjunto albiceleste, donde se espera que asuma un rol protagónico en la creación de juego.

A sus 37 años, su regreso a Magallanes representa el cierre de un círculo para un jugador que buscará ser el cerebro de un equipo que hoy sufre por la falta de ideas en el mediocampo.

La decepción de Ponce con el plantel actual

El fichaje se produce en un clima de tensión interna. Tras la caída del viernes pasado por 2 a 1 ante Deportes Santa Cruz, el DT Miguel Ponce no ocultó su frustración, calificando el rendimiento de gran parte de sus jugadores como “deficiente”. Ponce fue tajante al señalar que muchos de los que integraron el plantel el año pasado tendrán pocas oportunidades debido a la falta de competitividad mostrada.

Cristóbal Jorquera quiere volver a los abrazos en Magallanes

Un trotamundos para el ascenso

A sus 37 años, Jorquera aporta un currículum envidiable que incluye pasos por Colo Colo, Europa (Génova y Parma) y el fútbol de Turquía. Con esta contratación, Magallanes busca estabilizar un mediocampo que se vio sobrepasado en el arranque del Grupo G de la Copa Chile y sentar las bases para lo que será su lucha por el retorno a la división de honor.