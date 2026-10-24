El exfutbolista y entrenador de San Luis de Quillota apuntó a la ANFP por las decisiones que han tomado en el final de la Primera B.

En San Luis de Quillota se acabó la buena onda, partiendo por su entrenador, Humberto ‘Chupete’ Suazo, que este sábado sacó la voz por lo que ha estado sucediendo en la recta final de la Primera B.

Tras el empate 1-1 contra Deportes Recoleta en la penúltima fecha de la Liga de Ascenso, donde los Canarios no pudieron mantenerse como líderes exclusivos del torneo, el exfutbolista estalló contra la ANFP por cómo se han manejado las denuncias de algunos clubes que buscan salvarse del descenso en el escritorio.

Si el Tribunal de Disciplina falla a favor de los denunciantes y determina la desafiliación de Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica, perjudicará de lleno a los Canarios, pues sus rivales directos los pasarían en puntaje.

Es más, San Luis esta jornada se pudo haber coronado campeón si ganaba su partido y Cobreloa no lograba superar a Rangers, pero de todos modos no iba a haber coronación ni entrega de trofeo. Así lo indicaron desde Quilín hasta que no se defina lo que ocurrirá con estas denuncias.

Los descargos de Humberto ‘Chupete’ Suazo

Es por ello que esta tarde Chupete Suazo explotó en conferencia de prensa: “Primero, lo voy a decir una sola vez, no lo voy a volver a repetir: creo que es una vergüenza lo que está pasando”.

“Nosotros estamos compitiendo por los puntos. El equipo se lo ha ganado en cancha, el equipo ha peleado punto a punto todos los partidos, llevamos muchas fechas sin perder, entonces creo que lo más rescatable es eso”, agregó.

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Humberto Suazo hizo sentir su malestar tras el empate de San Luis de Quillota. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar San Luis de Quillota?

Los Canarios visitarán a San Marcos de Arica el sábado 31 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Carlos Dittborn por la fecha 30 de la Primera B.

Consignar que los pupilos de Chupete Suazo llegan a la jornada final como punteros junto a Cobreloa, por lo que el que logre sacar diferencias ascenderá a Primera División. Si terminan empatados en puntaje, definirán al campeón en una final en campo neutral.