Este lunes Rangers de Talca dio a conocer un gran anuncio para los hinchas del Piducano, quienes se ilusionan con el regreso a Primera División en esta temporada 2026.

El club de la capital de la Región del Maule dio a conocer la fecha y hora de la “Noche Rojinegra”, que será el gran evento de la institución para presentar a sus refuerzos en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales (ex Fiscal de Talca).

Pero de fondo habrá un partido amistoso que será la primera prueba de los rojinegros para esta nueva campaña, donde invitaron a un rival internacional.

Se trata del Club Deportivo Maipú de Argentina, elenco que milita en la Primera Nacional al otro lado de la cordillera y que tiene sede en Mendoza.

Este duelo se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero a las 20:00 horas, en el principal reducto deportivo de la Séptima Región.

Afiche de la Noche Rojinegra. (Foto: Rangers de Talca)

Cabe recordar que Rangers continúa en la Primera B o Liga de Ascenso por decimoquinta temporada consecutiva, por lo que se medirá a un conjunto de su misma categoría.

Los refuerzos de Rangers de Talca

Hasta ahora, el equipo que dirige Erwin Durán tiene a 12 refuerzos para este 2026, quienes serán presentados en la Noche Rojinegra.

Estos son: Damián González, Kevin Vásquez, Alejandro Márquez, Carlos Labrín, Mauro González, Manuel Vicuña, Cristian Campestrini, Juan Méndez, Alonso Rodríguez, Sebastián Ribas, José Navarrete y Cristóbal Muñoz.

En síntesis