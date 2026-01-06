En Rangers de Talca tienen una importante noticia en medio del inicio de la pretemporada 2026, donde el Piducano comenzó un nuevo proceso para intentar volver a Primera División después de 15 años.

Esto porque los rojinegros vuelven a romper un récord mundial, al extender su vínculo con su main sponsor, la marca de cecinas ‘PF’ (Productos Fernández).

El lunes el propio club dio a conocer esta renovación por cinco años más. Consignar que este 2026 se cumplen 49 años ininterrumpidos de esta alianza con una de las empresas más importantes de la Región del Maule.

Cabe recordar que este es el vínculo más longevo entre un club de fútbol y un sponsor, a nivel mundial, el que partió en 1977. Solo cuatro años antes habían aparecido las publicidades en las camisetas en Alemania.

Así lo informó Rangers a través de sus redes sociales: “Renovamos por 5 años más nuestra alianza entre PFalimentos y Rangers de Talca, una relación que nació en la década de los 70 y que hoy suma 49 años ininterrumpidos caminando juntos”.

“Este vínculo acaba de ser reconocido a nivel internacional como la alianza comercial más longeva del fútbol mundial, superando a clubes históricos como Bayern Múnich y Arsenal. Un logro que habla de lealtad, identidad y tradición, valores que nos unen dentro y fuera de la cancha”, completaron.

Otros vínculos externos que se mantienen hasta la actualidad son el de Wolfsburgo de Alemania con Volkswagen (desde 1991), Yokohama Marinos en Japón con Nissan (desde 1988), al igual que Cruz Azul en México con la empresa cementera del mismo nombre (1988). Más reciente está Bayern Múnich con T-Mobile (desde 2002) y el Arsenal con Emirates (desde 2006).

