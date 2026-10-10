La Academia se mete de lleno en la lucha por el cupo de ascenso directo al imponerse por 2-1 en su visita a Deportes Recoleta.

Este sábado se dio inicio a la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026, más conocida como Primera B, con el partido entre Deportes Recoleta y Magallanes, donde la visita se impuso por 2-1 en el Estadio Leonel Sánchez.

La Academia lo ganó con la conquista de Cristóbal Jorquera (33′) y el autogol de Nicolás Carvajal (78′). El cuadeo local había abierto la cuenta con Pedro Sánchez (23′).

Con este resultado, los carabeleros escalaron hasta la tercera posición con 46 puntos, quedando solo a uno de San Luis de Quillota y a dos del líder Cobreloa. Además, superaron a Santiago Wanderers (44 pts).

Mientras que Recoleta queda en la sexta ubicación con 41 unidades, todavía en zona de liguilla, desde donde no saldrá al menos en esta fecha.

Cristóbal Jorquera fue figura en la remontada de Magallanes. (Foto: @magallanescd)

Ahora los dirigidos por Miguel Ponce deben esperar lo que ocurra con los otros partidos de la jornada, pues a las 15:00 horas Santiago Wanderers recibe a Curicó Unido en Valparaíso.

Publicidad

En el otro extremo de la tabla de posiciones, sigue la lucha por salvarse del descenso entre el colista Rangers de Talca y los que están colgando de la cornisa: Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz. Los Comerciantes visitan a Deportes Temuco a las 17:30 horas.

La tabla de posiciones de la Primera B: