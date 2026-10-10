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Liga de Ascenso

Magallanes vence a Deportes Recoleta y le mete presión a los punteros en la Primera B: así está la tabla de posiciones

La Academia se mete de lleno en la lucha por el cupo de ascenso directo al imponerse por 2-1 en su visita a Deportes Recoleta.

Deportes Recoleta cayó en casa ante Magallanes. (Foto: @deportes.recoletasadp)
Deportes Recoleta cayó en casa ante Magallanes. (Foto: @deportes.recoletasadp)

Este sábado se dio inicio a la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026, más conocida como Primera B, con el partido entre Deportes Recoleta y Magallanes, donde la visita se impuso por 2-1 en el Estadio Leonel Sánchez.

La Academia lo ganó con la conquista de Cristóbal Jorquera (33′) y el autogol de Nicolás Carvajal (78′). El cuadeo local había abierto la cuenta con Pedro Sánchez (23′).

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Con este resultado, los carabeleros escalaron hasta la tercera posición con 46 puntos, quedando solo a uno de San Luis de Quillota y a dos del líder Cobreloa. Además, superaron a Santiago Wanderers (44 pts).

Mientras que Recoleta queda en la sexta ubicación con 41 unidades, todavía en zona de liguilla, desde donde no saldrá al menos en esta fecha.

Cristóbal Jorquera fue figura en la remontada de Magallanes. (Foto: @magallanescd)

Cristóbal Jorquera fue figura en la remontada de Magallanes. (Foto: @magallanescd)

Ahora los dirigidos por Miguel Ponce deben esperar lo que ocurra con los otros partidos de la jornada, pues a las 15:00 horas Santiago Wanderers recibe a Curicó Unido en Valparaíso.

En el otro extremo de la tabla de posiciones, sigue la lucha por salvarse del descenso entre el colista Rangers de Talca y los que están colgando de la cornisa: Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz. Los Comerciantes visitan a Deportes Temuco a las 17:30 horas.

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La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Cobreloa 48 26 13 9 4 44 27 +17
2 San Luis de Quillota 47 26 13 8 5 41 29 +12
3 Magallanes 46 27 13 7 7 44 39 +5
4 Santiago Wanderers 44 26 12 8 6 41 28 +13
5 Deportes Antofagasta 41 26 11 8 7 44 26 +18
6 Deportes Recoleta 41 27 11 8 8 39 36 +3
7 San Marcos de Arica 39 26 10 9 7 33 24 +9
8 Deportes Copiapó 37 26 10 7 9 40 39 +1
9 Unión Española 36 26 10 6 10 32 34 -2
10 Deportes Puerto Montt 34 26 10 4 12 26 34 -8
11 Deportes Temuco 32 26 8 8 10 40 36 +4
12 Deportes Iquique 31 26 7 10 9 35 30 +5
13 Curicó Unido 24 26 6 9 11 22 39 -17
14 Deportes Santa Cruz 22 26 4 10 12 27 40 -13
15 Unión San Felipe 22 26 5 7 14 16 44 -28
16 Rangers de Talca 18 26 4 6 16 23 42 -19
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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