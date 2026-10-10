En Blanco y Negro tomaron una decisión respecto al futuro del arquero caboverdiano, que termina contrato en diciembre.

En Colo Colo todavía no discuten la renovación de los contratos más importantes, como Arturo Vidal y el entrenador Fernando Ortiz, pero ya tienen el panorama claro respecto a otros jugadores que terminan su vínculo con el Cacique, como es el caso de Vozinha.

El arquero caboverdiano llegó al Cacique tras el Mundial 2026, donde fue la gran revelación y protagonizando una verdadera explosión en redes sociales, llegando a casi 30 millones de seguidores.

Pero en su corta estadía en el Estadio Monumental no ha podido replicar las grandes actuaciones que tuvo en la Copa del Mundo, que hicieron sufrir a selecciones como España, Uruguay, Arabia Saudita y Argentina.

El portero de 40 años, que está viviendo su primera experiencia en Sudamérica, firmó contrato hasta diciembre con la posibilidad de extender por una temporada más, con una cláusula automática si es que logra jugar el 50% de los minutos.

Lo cierto es que está muy lejos de aquello, pues hasta el momento solo lleva tres presencias de 11 posibles, aunque también se tuvo que ausentar en la última fecha FIFA para viajar a Cabo Verde y afrontar el inicio de las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

Vozinha ha dejado dudas en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

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La decisión de Colo Colo con Vozinha

De todas formas, en Blanco y negro habrían tomado una decisión sobre su futuro y no estaría considerado para el próximo año, por lo que su paso por el cuadro popular culminaría al cierre de esta temporada.

Así lo dio a conocer el periodista Fernando Agustín Tapia en Radio Pauta: “Es información. Vozinha no va a seguir el 2027. Una fuente importante me dijo que es una decisión tomada por parte de la dirigencia”.

En estos meses restantes, Colo Colo quiere sacarle provecho en algunos amistosos internacionales, que serán confirmados en las próximas semanas: “Igual van a hacer los partidos amistosos que están planificados para fecha FIFA, efectivamente. Según me dicen, son rivales importantes de alta alcurnia a nivel continental”.

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Esta información fue confirmada por el conductir del espacio, Jorge ‘Coke’ Hevia, quien también reveló que las ganancias que se esperaban con Vozinha no fueron tantas.

“Me dijeron lo mismo y que el fenómeno económico no fue tal”, agregó el comunicador.