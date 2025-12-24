El mercado de pases se mueve con todo dentro del fútbol chileno, en donde los distintos equipos ya mueven sus grúas para poder reforzar sus planteles pensando en lo que es la temporada 2026.

Uno de los equipos que ha tenido mucho movimiento en las últimas horas dentro de este mercado ha sido Deportes Iquique, quien espera conformar un competitivo plantel pensando en el próximo año.

Por esto, la dirigencia de los ‘Dragones Celestes’ no quiere perder tiempo en el tema de los refuerzos y hace unos instantes, oficializó la llegada de un importante jugador al club.

Se trata del atacante nacional, Isaac Díaz, quien vuelve a Deportes Iquique tras lo que fue su paso por el club en el 2021 y espera para el 2026, ser el gran goleador del equipo para llevarlo a la división de honor.

Díaz será nuevo refuerzo de Iquique | Foto: Photosport

“¡Bienvenido, Isaac! Deportes Iquique informa la incorporación de Isaac Díaz como refuerzo del primer equipo para la temporada 2026“, fue el inicio de la presentación al atacante.

“El delantero viene de una positiva temporada en su último club, Rangers de Talca, donde fue uno de los goleadores de la categoría y capitán del equipo, sumando experiencia y liderazgo al plantel. Esas características son las que aportará a los Dragones desde el compromiso y el rendimiento dentro de la cancha. ¡Vamos con todo, Isaac!”, agregaron.

De esta forma, el atacante de 35 años con paso en la Universidad de Chile se transforma en el nuevo refuerzo de Deportes Iquique para lo que es la temporada 2026.

