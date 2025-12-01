Este lunes se despidió de su actual club un ex goleador de la U, que pese a la gran temporada que tuvo, no pudo llegar a acuerdo para extender su contrato para el 2026.

Se trata del delantero chileno Isaac Díaz, quien vistió la camiseta de Rangers de Talca esta campaña, donde fue el goleador del equipo que milita en la Primera B.

El ‘Torito de Fresia’ convirtió 10 goles, siendo el quinto mayor anotador de esta temporada en la Liga de Ascenso.

Esta jornada se despidió de los hinchas rojinegros a través de una publicación en Instagram, donde explicó los motivos de su salida, tras llegar hasta los cuartos de final en la liguilla por el ascenso.

“Muchas gracias Rangers querido, me despido sabiendo que hice todo por quedarme. Les deseo todo el éxito para lo que viene, estaremos eternamente agradecidos por el cariño que nos demostraron día a día en esta hermosa ciudad. Gracias Talca”, escribió el artillero de 35 años.

Captura de la publicación de Issac Díaz en Instagram.

El recuerdo de Isaac Díaz en la U

Cabe recordar que Isaac Díaz estuvo en Universidad de Chile en dos etapas, primero entre 2013-2024 y luego entre 2017-2018.

Sus buenas actuaciones en el Romántico Viajero le hicieron dar el gran salto al fútbol mexicano, donde defendió al Puebla, Jaguares Chiapas, Cafetaleros y Cancún FC.

En sus periodos en la U anotó 34 goles en 109 partidos disputados, ganando la Copa Chile 2012-2013.

