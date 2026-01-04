El Mercado de Fichajes no solo se mueve en la Primera División, donde los distintos equipos de la máxima categoría se mueven para incorporar jugadores a sus planteles con la ilusión de darles un salto de calidad.
La Primera B también se hace presente en el mercado y un equipo que sí o sí quiere disputar el ascenso y subir a la máxima categoría del balompié criollo es Deportes Temuco, club donde Marcelo Salas es su presidente.
El cuadro sureño ha anunciado a varios jugadores para la presente temporada 2026 y, en el día de ayer, anunció una nueva pieza con la que buscarán ser protagonistas en una Primera B que promete estar más peleada que nunca.
“Con 27 años y 1,87 mts de estatura, recibimos a Diego Zambrano, quien se une a nuestra línea defensiva Albiverde. Desde Concepción a Temuco, damos la bienvenida a Diego. Que sea un gran año”, colgó el Pije en Redes Sociales.
Zambrano registró el 2025 21 partidos con Deportes Concepción entre Liga de Ascenso y Copa Chile, pero no disputó ninguno de los compromisos del León de Collao en la Liguilla donde derrotó a Cobreloa en la gran final.
Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Diego Zambrano es nuevo refuerzo de Deportes Temuco y buscará ayudar a su equipo a volver a la división de honor del fútbol chileno tras varios años de ausencia.
