El Mercado de Fichajes no solo se mueve en la Primera División, donde los distintos equipos de la máxima categoría se mueven para incorporar jugadores a sus planteles con la ilusión de darles un salto de calidad.

La Primera B también se hace presente en el mercado y un equipo que sí o sí quiere disputar el ascenso y subir a la máxima categoría del balompié criollo es Deportes Temuco, club donde Marcelo Salas es su presidente.

El cuadro sureño ha anunciado a varios jugadores para la presente temporada 2026 y, en el día de ayer, anunció una nueva pieza con la que buscarán ser protagonistas en una Primera B que promete estar más peleada que nunca.

Zambrano llega a Deportes Temuco. | Foto: Photosport

“Con 27 años y 1,87 mts de estatura, recibimos a Diego Zambrano, quien se une a nuestra línea defensiva Albiverde. Desde Concepción a Temuco, damos la bienvenida a Diego. Que sea un gran año”, colgó el Pije en Redes Sociales.

Zambrano registró el 2025 21 partidos con Deportes Concepción entre Liga de Ascenso y Copa Chile, pero no disputó ninguno de los compromisos del León de Collao en la Liguilla donde derrotó a Cobreloa en la gran final.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Diego Zambrano es nuevo refuerzo de Deportes Temuco y buscará ayudar a su equipo a volver a la división de honor del fútbol chileno tras varios años de ausencia.

En síntesis

Deportes Temuco, presidido por Marcelo Salas, anunció el fichaje del defensa central Diego Zambrano.

El refuerzo Diego Zambrano mide 1,87 metros y registró 21 partidos jugados durante la temporada 2025.