Una verdadera polémica se destapó en Deportes Temuco, luego que hace unos días el presidente del club, Marcelo Salas, afirmara que por ahora “no es prioridad” renovarle el contrato a Diego Buonanotte.

Ante los dichos del Matador, el ‘Enano’ no quedó indifirente y aseguró estar dolido. En conversación con el sitio PrimeraBChile, el ‘Enano lanzó: “duelen algunas cosas, sí, duelen porque uno ya es grande, tiene o cree que tiene que tener otro trato porque uno se ha portado siempre bien”.

Sin embargo, en las últimas horas la polémica volvió a encenderse luego que el ex gerente deportivo del club, Roberto ‘Tomatín’ Rojas saliera al paso de la polémica entre el exdelantero y el futbolista argentino.

Diego Buonanotte en el medio de la polémica en Deportes Temuco (Photosport).

Fuerte acusación contra Diego Buonanotte

En conversación con RedGol, Rojas aseguró que “hay una confusión tremenda porque Marcelo jamás le ha contestado a Diego, no este año. Yo estoy atento a las comunicaciones”.

Luego, el exarquero aclaró que “Marcelo (Salas) dijo que no era prioridad en el sentido de arreglar con Diego porque ya tenía contrato vigente por cláusula. Salas jamás se ha referido mal de él, ni nadie se ha referido mal de Diego”.

Evidentemente molesto, ‘Tomatín’ señaló que “por la campaña ya salió el gerente deportivo. Buonanotte ha sido una de las inversiones más grandes y también a lo mejor está al debe como el gerente, que le costó su pega”.

Finalmente, el exdirigente del Pije lanzó una fuerta acusación contra el argentino: “Lo que sí cayó mal a todos nosotros y no se dijo fue cuando habló con la gente Católica y nosotros estábamos a dos partidos del descenso. Habría que preguntarle, ‘¿es verdad que a dos fechas tú hablaste con gente de Católica para terminar tu carrera ahí?’”.