El Mercado de Fichajes del fútbol chileno no solo está activo en la máxima categoría, sino que también hay movimientos en la Primera B donde Deportes Temuco quiere rugir con fuerza y lograr el ascenso la próxima temporada.

El cuadro sureño, comandado por Marcelo Salas en la más alta esfera, anunció un nuevo refuerzo con el que buscará darle un salto de calidad al plantel y de esa manera pelear el ascenso en un año que estará plagado de buenos equipos.

Deportes Temuco se refuerza. | Foto: Photosport

A través de sus Redes Sociales, el club informó que “Hoy damos la bienvenida a Maximiliano Cuadra como nuevo integrante Albiverde 2026; delantero argentino con experiencia internacional, conociendo el fútbol griego, la Primera B de Chile y la Primera División de Argentina”.

“El atacante de 30 años, proveniente de Santiago Wanderers, y con pasos por Magallanes, Cobreloa y otros equipos chilenos, se suma a la escuadra del Pije para aportar velocidad, movilidad y gol en el frente de ataque, siendo una pieza clave en nuestra misión de ascenso 2026”, agregaron.

Maximiliano Cuadra, además de los mencionados equipos del futbol chileno donde jugó, defendió equipos internacionales como Unión de Santa Fe, Racing Club de Avellaneda, Banfield, APO Levadiakos y el Apollon Smyrnis.

En síntesis

Deportes Temuco, liderado por Marcelo Salas, anunció la contratación del delantero Maximiliano Cuadra.

El atacante Maximiliano Cuadra tiene 30 años y proviene del club Santiago Wanderers.