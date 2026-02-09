El fin de semana se disputó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, aunque por ahora solo se están jugando los partidos de equipos de la Primera B.

Uno de los duelos más atractivos era el Clásico del Maule entre Rangers de Talca y Curicó Unido en el Estadio Iván Azócar Bernales (ex Fiscal de Talca), donde la visita se impuso por 1-0.

Tras el juego válido por el Grupo F, habló el entrenador Erwin Durán de Rangers con el medio ‘Pasión por los Deportes’, analizando esta derrota en casa.

“Nosotros colaboramos mucho en que Curicó se llevara los tres puntos, nos vimos mal. Pero esto nos sirve para saber en qué estamos y mejorar mucho, tenemos dos semanas para corregir y fortalecer en el colectivo”, comenzó diciendo.

Luego, criticó el nuevo formato de la Copa Chile, pues les parece que es más un torneo de verano en esta extraña fase de grupos, que además no les entrega ningún rédito económico.

“Siempre uno quiere ganar, aunque sean amistosos, pero la Copa Chile no nos regala nada a nosotros. Desde un principio pensamos que estos dos partidos de Copa Chile eran para jugar y darle rodaje al equipo”, lanzó Durán.

Finalmente, le envió un mensaje a los hinchas rojinegros tras perder este clásico, aunque el primero lo habían ganado en Santa Cruz.

“Le pido las disculpas al hinchas, duele, a nosotros nos tocó ganar el otro día y ahora nos tocó la otra cara de la moneda. Pero tenemos dos semanas para prepararnos para lo realmente importante, para lo que Rangers se está preparando”, cerró el DT de 55 años.

A lo que se refería el técnico nacional es el estreno por la Liga de Ascenso, que será el domingo 22 de febrero a las 18:00 horas contra Deportes Antofagasta en Talca.

Erwin Durán dirige a Rangers de Talca desde la temporada 2025. (Foto: Martin Thomas/Photosport)

