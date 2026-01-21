Deportes Copiapó remeció el mercado de fichajes de la Primera B al confirmar la llegada de un experimentado goleador con pasado reciente en la máxima categoría del fútbol chileno. En las últimas horas, el ‘León de Atacama’ anunció la contratación del delantero argentino Lautaro Palacios, quien llega tras destacadas temporadas en Audax Italiano.

Tras un 2025 donde estuvo cerca de lograr el ascenso, el elenco copiapino confirmó que el atacante firmó contrato por toda la temporada 2026 y que ya se encuentra entrenando bajo la conducción técnica de Héctor Almandoz.

Lautaro Palacios llega con sus goles al Ascenso (Photosport).

Palacios arribó a Copiapó luego de disputar las últimas cinco campañas con el conjunto itálico, además de registrar experiencias en Arabia Saudita, Unión San Felipe y Coquimbo Unido.

El argentino fue el máximo goleador de Audax Italiano en las temporadas 2021 y 2022, rendimiento que le permitió dar el salto al fútbol saudí con Al Adalah. Posteriormente, regresó al cuadro itálico en 2024, manteniéndose como una alternativa ofensiva de peso en Primera División.

Con 30 años, Palacios se perfila como una de las grandes apuestas del club nortino para ir en busca del ascenso, transformándose en el séptimo refuerzo de Copiapó para la próxima temporada. Antes ya habían sido anunciadas las llegadas de Nicolás Temperini, Iván Ledezma, Jorge Ortiz, Damián Sáez, Nozomi Kimura y Gastón Pérez.