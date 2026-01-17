Con la llegada de Francisco Arrué como director técnico para la temporada 2026, Deportes Recoleta ha protagonizado un silencioso mercado de fichajes en la Primera B, donde el objetivo será meterse en la pelea en una división que esta temporada tendrá una de las competencias más difíciles de los últimos años.

Desde que se inició la temporada de rumores, los recoletanos ya han confirmado siete refuerzos y ahora están a punto de confirmar la llegada de un nuevo arquero. Y es que según informó el sitio PrimeraBChile, el ‘Reco’ tendría todo acordado con un exmundialista sub20 y multicampeón con Colo Colo.

Álvaro Salazar reforzará el arco de Deportes Recoleta en 2026 (Photosport).

Se trata de Álvaro Salazar, quien tras no renovar con Cobreloa donde fue suplente de Hugo Araya y descartar una opción en Deportes Puerto Montt, finalmente se convertirá en el nuevo portero del conjunto capitalino.

Formado en Colo Colo donde conquistó tres titulos de Primera División, dos Supercopa y una Copa Chile, conoce bien la Primera B luego de defender clubes como Barnechea, Unión San Felipe y Cobreloa.

Con la llegada de Salazar, Recoleta tendría ocho refuerzos para la temporada 2026 donde ya confirmó nombres como Gonzalo Álvarez, Brayams Viveros, Branco Provoste, Camilo Rodríguez, Felipe Báez, Pedro Sánchez y Fabrizio Tomarelli.