El camino de Unión Española en la Primera B no será sencillo, pero la dirigencia hispana se está moviendo rápido para blindar el plantel de cara al gran objetivo: el regreso inmediato a la división de honor.

En ese contexto, el cuadro de Independencia confirmó el fichaje del volante ofensivo Ulises Ojeda, quien llega procedente de un Deportes Concepción que fue protagonista la temporada pasada y que terminó ascendiendo a la Liga de Primera.

Las redes sociales hispanas le dieron su merecido recibimiento: ¡Bienvenido al Rojo! Ulises Ojeda es nuevo jugador de Unión Española. El volante ofensivo argentino, que también puede desempeñarse como extremo, llega a préstamo desde Deportes Concepción para reforzar el ataque hispano hasta final de temporada. ¡Vamos con todo!

Los detalles de la operación

Condición: Ojeda, de 30 años, llega al Santa Laura en calidad de préstamo hasta el final de la temporada 2026.

El volante formado en Huracán de Argentina aporta esa cuota de experiencia y "oficio" necesaria para pelear en la parte alta de la tabla de la Liga de Ascenso.

Un jugador con ADN de ascenso

La contratación de Ojeda no es al azar. El argentino viene de un proceso exitoso en el sur del país que avala su llegada:

El ascenso con el “León”: Fue pieza fundamental en Deportes Concepción cuando el club logró subir de Segunda División Profesional a Primera B en 2025. Consolidación: En la temporada 2025, ayudó a que el conjunto penquista terminara en la sexta posición de la Primera B, demostrando que su fútbol es totalmente compatible con las exigencias de la categoría.

El nuevo mediocampo hispano

Con este fichaje, Unión Española busca variantes ofensivas y un conductor que entienda los tiempos del fútbol de ascenso. Ojeda se perfila como el socio ideal para alimentar a los delanteros en un torneo que se caracteriza por ser físico y de pocos espacios.