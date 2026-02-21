La Unión Española vive días de reconstrucción en la Primera B y aunque está ad portas de debutar en la segunda serie de nuestro fútbol, hay heridas de la pretemporada siguen abiertas.

En una entrevista con El Deportivo, Patricio Rubio, uno de los referentes que decidió volver a Santa Laura para devolver al “Gigante de Colonias” a Primera, no se guardó nada al referirse a la segunda y accidentada salida de Emiliano Vecchio de la institución.

La relación entre Vecchio y la dirigencia de Independencia volvió a romperse tras apenas un par de días de entrenamientos, dejando al equipo de Gonzalo Villagra sin su principal creador. Ante esto, El Pato fue tajante al marcar la diferencia entre el compromiso y las palabras:

“Aquí está la gente que quiere, y el que no, no está; es así de simple. Se habló mucho, pero los que de verdad queremos estar formamos parte del plantel. Lo demás es solo verso para la gente”, sentenció el ariete.

Patricio Rubio aclara que no se retirará ni este, ni el próximo año

Hay Rubio para rato

A pesar de estar en Primera B, el exgoleador de la U demostró que su ambición está intacta. A diferencia de quienes le dieron la espalda al club hispano tras la pérdida de categoría, el “Pato” ve en la división de plata una oportunidad para agrandar su leyenda en Santa Laura.

“Ya me tocó ser campeón en Primera División; sería genial seguir haciendo historia en el club”. Sin fecha de retiro: El delantero fue enfático en que no colgará los botines ni este año ni el próximo, asegurando que le “falta para rato” en el profesionalismo.

Con Pablo Aránguiz como socio y el liderazgo de Rubio, la Unión Española inicia su travesía en el ascenso con un mensaje claro: en el Santa Laura no hay espacio para quienes no estén 100% comprometidos con el retorno.