En Unión Española se cansaron de toda la polémica con Emiliano Vecchio, quien iba a ser el gran fichaje de los Hispanos para intentar volver a Primera División, pero todo terminó de la peor forma.

Este martes, desde las oficinas del Estadio Santa laura decidieron poner fin anticipadamente al contrato del futbolista de 37 años, notificándole de su despido por incumplir las obligaciones, sumado a las declaraciones públicas contra el club.

Así lo dio a conocer esta jornada ‘El Deportivo’ de La Tercera: “En la misiva se habla de grave incumplimiento de contrato en base a inasisentcias frecuentes a entrenamientos y declaraciones públicas de él y su esposa que contravienen la buena fe contractual entre las partes”.

En total, pasó un mes y dos días desde la oficialización del regreso de Vecchio a Unión Española hasta su despido, donde solo se habría presentado a un entrenamiento en la pretemporada y luego todo se volvió un conflicto.

El jugador iba a tener su tercera etapa en la Furia Roja, incluso le enviaron el contrato hasta Argentina para que lo revisara con calma, firmándolo en la playa en medio de sus vacaciones.

El conflicto entre Emiliano Vecchio y Unión Española

Todo explotó a raíz de unas declaraciones que dio su pareja a AS Chile, donde acusó que el club había incumplido con algunos puntos claves paras la familia: hogar, automóvil y colegio.

Por esta razón, el ex Colo Colo habría decidido regresar a Argentina, donde se comenzó a ofrecer para fichar por San Lorenzo de Almagro, teniendo contrato vigente con los de Independencia.

Mientars que la semana pasada, el ’10’ rompió el silencio en entrevista con TyC Sports: “Yo tomé la decisión de volver a casa porque sabía que iba a ser un año complejo. Si a los 20 días no te cumplen con nada, imagina a los 11 meses… Yo le tengo que responder a mi esposa, a mis hijos, y la mejor decisión era volver a casa”.

“El club está en un momento crítico, no solamente en términos económicos, sino que también en la administración y la organización, y futbolísticamente también, porque tienen un plantel que no está bien conformado”, agregó en aquella ocasión.

Emiliano Vecchio no vivirá su tercera etapa en Unión Española. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

