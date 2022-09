Cobreloa no está viviendo un gran momento en la Primera B fuera de la cancha, cosa toda contraria a lo que sí está realizando dentro de ella. El cuadro loíno está segundo en la tabla de posiciones a solo seis puntos del líder Magallanes.

Sin embargo, la situación que enfrenta el club administrativamente, ha repercutado en el plantel y en su principal figura, como es el entrenador Emiliano Astorga. En conversación con El Mercurio de Calama, el DT afirmó estar cansado de estar quejándose por pedir mejoras.

“Estoy aburrido de pelear por mejoras en las herramientas de trabajo que necesitamos. Hablo, insisto y no me escuchan. Y todos saben que no es primera vez que me quejo por lo mismo", dijo el técnico.

"Las condiciones para trabajar y para que mis jugadores puedan cumplir con sus funciones de la mejor manera, pero hay temas que acá en Cobreloa realmente funcionan como en un club amateur”, agregó.

El cuadro loíno está a seis puntos del líder Magallanes | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Astorga sostuvo que en ningún otro club había vivido algo así y que estuvo apunto de salir del club.

“Otra vez estuve a punto de largar todo porque no me había tocado vivir una situación igual en otra institución. Uno sabe que hay clubes donde los temas no siempre se dan idealmente y bastan conversaciones para ir los solucionando, pero acá vamos a terminar la temporada y no pasa nada”, cerró.