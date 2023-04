Emiliano Astorga estalla contra un periodista en conferencia de prensa: "No me vengas a decir que Cobreloa sale a ratonear"

Una dura derrota sufrió Cobreloa en Calama este domingo, ya que Antofagasta lo venció por 4-1. Con la derrota los loínos quedaron en la novena posición de la Primera B con 10 puntos, a seis unidades del líder Deportes La Serena.

La goleada sufrida ante el otro equipo de la región golpeó a los hinchas de Cobreloa, ya que es la mayor goleada que le propinan los Pumas a los Zorros del Desierto, y apuntan en redes sociales al entrenador Emiliano Astorga como el responsable.

ver también Antofagasta consigue un triunfazo frente a Cobreloa en Calama

Gustavo Gotti abrió la cuenta para Cobreloa, pero en el segundo tiempo Antofagasta fue una tromba: Rodrigo Contreras anotó dos tantos, mientras que Adrián Cuadra y Luis Guerra convirtieron los otros goles para el CDA.

Tras el partido, el DT loíno Emiliano Astorga fue a la conferencia de prensa, y estalló contra un periodista que le preguntó sobre el estilo de salir a 'ratonear' que tiene Cobreloa. Ante esto, respondió furioso:

"¿Estás viendo fútbol o no? Tú como periodista, si es que lo eres, tienes que saber preguntar y ser objetivo para hacer un resumen del partido”, comenzó el entrenador de los loínos.

"Sí cometimos muchos errores, pero el hecho que íbamos ganando 1-0 y con un control total, con posibilidades de hacer el segundo o tercer gol, yque luego te cambia el partido, ya ese es un error nuestro, de un tiempo en que no nos afirmamos bien, no lo controlamos bien. Eso es todo, pero no me vengas aquí a decir que Cobreloa sale a ratonear", cerró molesto Emiliano Astorga.