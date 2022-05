El arbitraje chileno no está pasando por su mejor momento y eso quedó demostrado en el partido entre Cobreloa y Santiago Wanderers por la Primera B, encuentro que estuvo marcado por la polémica del denominado "gol fantasma" del ariete David Escalante que el juez Patricio Blanca validó.

Las críticas no tardaron en llegar y los cibernautas se tomaron las redes sociales para sacarle en cara a Blanca su despido por parte de Javier Castrilli.

Fue el propio Blanca, quien fue apuntado por todos como el máximo responsable de este feroz error, que salió al paso en conversación con Deportes 13, donde se desligó del error y le tiró el balón al asistente.

"El asistente es el que señala el gol. Desde mi posición no puedo evaluar si entra o no. Lo miré y el me indica que el balón entró: es el procedimiento que debo hacer por las reglas del juego", aseguró el réferi del compromiso.

"Chiquito" Escalante fue uno de los protagonistas del partido al anotar el "gol fantasma" | Foto: Agencia Uno

Además, agregó que después de haber terminado el partido pudo ver las imágenes y fue ahí que remarcó que "es de no creer".

Para finalizar, confesó que "hablamos un poco (con Espíndola), pero eso queda en la interna. Me hubiera gustado tener el VAR, así se hubiera corregido ese error", cerró.