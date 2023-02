La Primera B 2023 será uno de los torneos más competitivos de la última década. Varios elencos animadores del ascenso fijaron su mira en ex jugadores de la Católica para reforzarse e ir por el título.

Los 10 ex cracks de Universidad Católica que buscarán brillar en la Primera B

La Primera B dio inicio formal a la nueva temporada 2023. El torneo de ascenso, sin duda, será el más competitivo de la última década. Equipos como Santiago Wanderers, Cobreloa, Iquique y Deportes Temuco vienen a resarcir la imagen dejada el torneo anterior, mientras que La Serena con Antofagasta quieren volver otra vez a las grandes lides en la Primera División y San Marcos de Arica tiene que sacar adelante su retorno a la categoría de plata del fútbol chileno. Varios refuerzos dejaron huella en Universidad Católica ahora van por su revancha en el ascenso.

Los distintos equipos de la B aprovecharon la ocasión para reforzarse con jugadores que, alguna vez, brillaron con luces propias en San Carlos de Apoquindo. Muchos de ellos brillaron con la camiseta de la franja, mientras que otros no lograron hacerse un nombre con la escuadra cruzada y algunos pasaron sin pena ni gloria.

En Bolavip Chile te entregamos el Top 10 de jugadores que alguna vez estuvieron en la Católica y que vivieron distinta suerte con los colores del último tetracampeón del fútbol chileno.

1) Fernando Cordero

El Chiqui vivió buenas y malas con la camiseta de la Universidad Católica. El zurdo estuvo durante 6 temporadas vistiendo los colores de la Católica. El exjugador de Ñublense viene de un gran año con los Diablos Rojos, aunque prefirió ir por el ascenso y brillar ahora en Rangers de Talca. El jugador ganó tres títulos de Primera División y una Supercopa.

Fernando Cordero marcó una época en la UC (Agencia Uno)

2) Gonzalo Jara

El volante fue uno de los más talentosos de su categoría en la Universidad Católica, pero el transitar hacia el primer equipo fue complicado y no tuvo chances en San Carlos de Apoquindo. Además, el jugador brilló en el Mundial Sub 17 de 2015, aunque no sirvió de mucho. Su paso destacado fue en Progeso de Uruguay y en el Mushuc Runa de Ecuador. Ahora, defenderá los colores de Unión San Felipe.

Gonzalo Jara -izq- no logró afincarse en la UC y vuelve a Chile para jugar en Primera B (Agencia Uno)

3) Vicente Bernedo

El arquero logró debutar en la Universidad Católica y tuvo su minuto de fama con la franja en 2021. Bernedo ingresó para una tanda de definición a penales frente a Deportes Iquique con Gustavo Poyet en la banca. El meta en 2022 partió a préstamo a Deportes Concepción y logro regularidad anhelada en el cuadro del Biobío. Este 2023, el meta no tenía chance alguna de estar en el equipo cruzado y llegó a préstamo a Cobreloa.

Vicente Bernedo tuvo destellos en UC y ahora jugará en Cobreloa (Agencia Uno)

4) Cristóbal Finch

Uno de los zagueros de mayor proyección de la UC no logró consolidarse en el primer equipo y solo disputó algunos minutos en una edición de la Copa Chile en 2021. El jugador tenía mucha competencia en el centro de la zaga y, con ello, salió a buscar mayores oportunidades en el ascenso. En 2023, el defensor tendrá que buscar una oportunidad en AC Barnechea.

Cristóbal Finch debutó en la UC y no pudo seguir en alza en su rendimiento (Cruzados)

5) Carlos Salomón

Otro de los proyectos interesantes en la defensa se fue quedando con el tiempo en Universidad Católica. El jugador tuvo varios partidos entre 2020 y 2021 con los de San Carlos de Apoquindo, pero igual fue tapado por refuerzos en el centro de la zaga. Por ello, en 2022 decidió ir a jugar con regularidad al ascenso a Santiago Morning y en 2023 es uno de los buenos valores que tendrá Deportes Santa Cruz.

Carlos Salomón tenía varios pergaminos en la UC y debió ir a buscar chance a Primera B (Agencia Uno)

6) Christian Bravo

El famoso Plancha fue uno de los íconos del resurgir de la Universidad Católica con Mario Salas a la cabeza. El extremo derecho tuvo buenas temporadas y levantó un par de títulos en San Carlos de Apoquindo. Luego de su paso por Uruguay en el Montevideo Wanderers y Peñarol, el formado en la U tendrá su revancha en la Primera 2023 junto a AC Barnechea.