Deportes Temuco es uno de los clubes importantes de la Primera B. Por ello, para la temporada 2023, el presidente Marcelo Salas está trabajando de inmediato para conformar un proyecto que los devuelva a la máxima categoría del fútbol chileno. El Matador tiene en su carpeta varios nombres entre los que destacan varios con pasado por Colo Colo, algunos que compartieron con él en la Selección Chilena y otros que figuraron acá en el país por distintos equipos.

Una de las carpetas que llegó hasta Temuco fue la de Miguel Riffo. El multicampeón con el Cacique, esta vez, figura solo y su nombre está en las oficinas del Matador Salas en la Región de La Araucanía, para poder dar la pelea en la Primera B.

Ahora, según el reporteo de Bolavip Chile, la regencia del cuadro Pije quiere dar el bombazo con la contratación de Nelson Tapia. El Simpson viene de dirigir en Ecuador con bastante éxito y el Matador lo conoce desde la Selección Chilena cuando disputaron el Mundial de Francia 98. El estratega busca su revancha en el torneo local.

Luego, otro de los nombres que también está es el de Erwin Durán, actual técnico de Puerto Montt, que pasó a la segunda fase de la Liguilla por el Ascenso y enfrentará a Deportes Copiapó. Es otro de los nombres.

Nelson Tapia volvería a Chile para dirigir a Deportes Temuco. Marcelo Salas lo tiene en su carpeta para la temporada 2023 (Agencia Uno)

ver también Ex volante de la U estampa su firma en un grande de la Primera B

También, el ex estratega de San Marcos de Arica, Hernán Peña, suena como uno de los posibles en Temuco. Otro nombre que pasó por la Selección Chilena y que figuró en el Germán Becker es el de Alfredo Grelak, quien entre 2013 y 2015 estuvo a cargo de la Sub 17 y la Sub 17, respectivamente.

“Tenemos una carpeta con al menos 10 nombres. La puerta está abierta para todos los que quieran venir. No hay una predilección por alguno ni un bloqueo para otro”, indicó el gerente general, Luis Landeros, al diario Austral de Temuco.