Roberto Gutiérrez estaba teniendo una gran temporada junto a Cobreloa, equipo que está luchando palmo a palmo con Magallanes el ascenso a la Primera División, pero sufrió una fractura que le impedirá poder decir presente en los compromisos restantes de los loínos este año.

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, el ariete de los zorros aseguró estar “Triste, porque no era como uno quería terminar la temporada. Lastimosamente se confirma una fractura en la C6. Quiero agradecer a todos los que me han escrito y han estado pendientes de mi estado de salud”.

Gutiérrez planea regresar más fuerte que nunca el 2023. | Foto: Agencia UNO

Pese a no poder jugar, Gutiérrez estará alentando a sus compañeros para que logren el gran objetivo de ascender: “Ya mentalizado en apoyar desde afuera a mis compañeros con más ganas en el último pasito que nos queda. Agradecer a todos los hinchas de Cobreloa por tanto cariño durante todo este periodo y decirle que me entregué al 100% en todo momento, incluso jugando 25 minutos fracturado después del golpe”, agregó.

Pese a la dura lesión sufrida, el ex Universidad Católica no piensa retirarse ni a palos de la actividad: “La idea del retiro ya no existe en mi cabeza y en estos meses me recuperaré al 100% para en enero estar listo para una nueva batalla”.

En el cierre, Gutiérrez tiró una reflexión digna del Dalai Lama: “A veces en vez de pensar en lo difícil y duro que es el camino, piensa en lo increíble que será tu historia con todo lo que has superado y sigues firme”, remató.